Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. محاكمة متهمين بتكوين جماعة إرهابية في الوراق

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:59 ص
Advertisements
محكمة
محكمة
مـروة هيـكل
Advertisements
تستأنف اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة محاكمة أحمد عبد الحفيظ وحاتم محمد إبراهيم، في القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة المعروفة إعلاميا بـ"خلية الوراق الإرهابية".

النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهما في 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسسا وأدارا وآخر متوفي محمد أحمد عبد العاطي جماعة إرهابية فيما بينهم والتي من أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على القوات الشرطية ومنشأت الدولة وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت إليهما شروعهما والمتوفي المشار اليه على قتل المجني عليهم مأموري الضبط القضائي سامي عزت محمود فهمي، والنقيب عبد الرحمن محمود شحاتة، وقوات الشرطة المرافقة لهما بأن أطلق المتهم المتوفي صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه "بندقية آلية" قاصدًا الخلاص منهم حال تواجد المتهمين رفقته على مسرح الواقعة للشد من أزره بأسلحتهما إل أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو حيدتهم عن هدغهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وشملت اتهامات النيابة إحراز كلا منهما بدون ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن، وذخائر "عدة طلقات"، استعملاها على أسلحتهما النارية دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازتها أو إحرازها.
Advertisements

أخبار تهمك

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل بعد حبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب: "هاخد حقي من أحمد سعد"

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 10 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 9 ساعات

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 10 ساعة

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول رد فعل من ميسي بعد خسارة برشلونة ضد ليفانتي

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يرفض هدية برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:24 م

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يرفض هدية برشلونة

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

03:49 م

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

04:39 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status