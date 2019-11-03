عاجل.. فصل جميع المرافق وإخلاء عقار دمنهور المائل (صور)





وبينما سادت حالة من الخوف بين أهالي بالمنطقة المشار إليها، لما يمثله العقار المائل من خطورة تهدد حياتهم حال انهياره بالطريق العام.



ووجه اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ومسئولي إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بالتنسيق مع الحماية المدنية للتوجه على الفور لموقع العقار، حيث تم عمل كردون أمني حول العقار المائل بمنطقة البطاط بحي بأبو الريش بمدينة دمنهور واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإخلاء العقار من السكان وتم فصل جميع المرافق عن العقار حفاظًا على أرواح المواطنين.



كما قرر محافظ البحيرة، تشكيل لجنة هندسية عاجلة لفحص حالة العقار والعقارات المجاورة، وإيقاف الأعمال الإنشائية التي تتم بجوار العقار المائل، لحين الانتهاء من إعداد تقرير هندسي عن مدى تأثيره على العقارات المجاورة.



وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة المتسبب في ذلك فور صدور قرار اللجنة المشكلة حفاظا على حقوق الموطنين من أصحاب العقار المائل.





أخلت الوحدة المحلية لمدينة دمنهور بالبحيرة، العقار المائل بمنطقة البطاط بحي أبو الريش دون المنقولات حفاظا على المواطنين.