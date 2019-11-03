Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. فصل جميع المرافق وإخلاء عقار دمنهور المائل (صور)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:51 ص
Advertisements
العقار
العقار
إسلام أمين
Advertisements

أخلت الوحدة المحلية لمدينة دمنهور بالبحيرة، العقار المائل بمنطقة البطاط بحي أبو الريش دون المنقولات حفاظا على المواطنين.

وبينما سادت حالة من الخوف بين أهالي بالمنطقة المشار إليها، لما يمثله العقار المائل من خطورة تهدد حياتهم حال انهياره بالطريق العام.

ووجه اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور ومسئولي إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بالتنسيق مع الحماية المدنية للتوجه على الفور لموقع العقار، حيث تم عمل كردون أمني حول العقار المائل بمنطقة البطاط بحي بأبو الريش بمدينة دمنهور واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإخلاء العقار من السكان وتم فصل جميع المرافق عن العقار حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما قرر محافظ البحيرة، تشكيل لجنة هندسية عاجلة لفحص حالة العقار والعقارات المجاورة، وإيقاف الأعمال الإنشائية التي تتم بجوار العقار المائل، لحين الانتهاء من إعداد تقرير هندسي عن مدى تأثيره على العقارات المجاورة.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة المتسبب في ذلك فور صدور قرار اللجنة المشكلة حفاظا على حقوق الموطنين من أصحاب العقار المائل.

عاجل.. فصل جميع المرافق وإخلاء عقار دمنهور المائل (صور)
عاجل.. فصل جميع المرافق وإخلاء عقار دمنهور المائل (صور)
عاجل.. فصل جميع المرافق وإخلاء عقار دمنهور المائل (صور)
عاجل.. فصل جميع المرافق وإخلاء عقار دمنهور المائل (صور)
عاجل.. فصل جميع المرافق وإخلاء عقار دمنهور المائل (صور)
عاجل.. فصل جميع المرافق وإخلاء عقار دمنهور المائل (صور)
عاجل.. فصل جميع المرافق وإخلاء عقار دمنهور المائل (صور)
عاجل.. فصل جميع المرافق وإخلاء عقار دمنهور المائل (صور)
عاجل.. فصل جميع المرافق وإخلاء عقار دمنهور المائل (صور)
عاجل.. فصل جميع المرافق وإخلاء عقار دمنهور المائل (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عقار دمنهور اليلة المالي الاهلي

أخبار تهمك

مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل بعد حبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب: "هاخد حقي من أحمد سعد"

منذ أقل من ساعتين

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 6 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 9 ساعات

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يرفض هدية برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

منذ حوالي 11 ساعة

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول رد فعل من ميسي بعد خسارة برشلونة ضد ليفانتي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:24 م

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يرفض هدية برشلونة

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

03:49 م

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

04:39 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status