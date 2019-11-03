Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجم ريال مدريد يؤكد تعرضهم لظلم خلال مواجهة ريال بيتيس

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:48 ص
Advertisements
فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
حسام مجدي
Advertisements
أكد نجم نادي ريال مدريد الإسباني على تعرض الفريق اليوم السبت 2 نوفمبر إلى ظلم تحكيمي خلال مواجهة نادي ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

نتيجة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

وانتهت المباراة التي جمعت بين نادي ريال مدريد ونادي ريال بيتيس بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

كورتوا يعلق على التعادل مع ريال بيتيس

وقال البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد في تصريحات صحفية عقب المباراة: " لا اعتقد اننا نفتقد للهدف ولا يجب ان نعتمد على اخطاء حراس المرمى، لقد قدمنا مباريات جيدةويجب الوثوق بنا".

التعرض لظلم تحكيمي

وأضاف كورتوا عن لمسة اليد: "أعتقد انها ضربة جزاء، برأيي ، هناك ركلة جزاء جراء لمسة يد فضال، في ملعبٍ آخر، ترى ركلات جزاء تُحتَسب على لمسات يدٍ كهذه".

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

وبهذه النتيجة يصل رصيد ريال مدريد إلى 22 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي جلطة سراي يوم الأربعاء القادم 6 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كرة القدم اليوم كرة القدم الإسبانية كرة القدم ايطاليا فريق ريال مدريد اليوم ريال مدريد اليوم

أخبار تهمك

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 9 ساعات

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يرفض هدية برشلونة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول رد فعل من ميسي بعد خسارة برشلونة ضد ليفانتي

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

منذ حوالي 6 ساعات

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 4 ساعات

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مارسيلو يعترف: روبيرتو لم يلمس وجهي.. والحكم تغاضى عن ركلة جزاء للريال

كوكي: أتلتيكو يستحق ركلة جزاء في ديربي مدريد

ريال مدريد يضرب ليجانيس بخماسية في الدوري الإسباني

أهداف مباراة - ريال مدريد 5 × 0 ليجانيس| الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس اليوم السبت 2/11/2019 في الدوري الإسباني.. مشاهدة مباراة Real Madrid اليوم

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يرفض هدية برشلونة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:24 م

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يرفض هدية برشلونة

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

03:49 م

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

04:39 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي

11:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status