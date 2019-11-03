نجم ريال مدريد يؤكد تعرضهم لظلم خلال مواجهة ريال بيتيس

أكد نجم نادي ريال مدريد الإسباني على تعرض الفريق اليوم السبت 2 نوفمبر إلى ظلم تحكيمي خلال مواجهة نادي ريال بيتيس في الدوري الإسباني.





نتيجة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس





وانتهت المباراة التي جمعت بين نادي ريال مدريد ونادي ريال بيتيس بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





كورتوا يعلق على التعادل مع ريال بيتيس





وقال البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد في تصريحات صحفية عقب المباراة: " لا اعتقد اننا نفتقد للهدف ولا يجب ان نعتمد على اخطاء حراس المرمى، لقد قدمنا مباريات جيدةويجب الوثوق بنا".





التعرض لظلم تحكيمي





وأضاف كورتوا عن لمسة اليد: "أعتقد انها ضربة جزاء، برأيي ، هناك ركلة جزاء جراء لمسة يد فضال، في ملعبٍ آخر، ترى ركلات جزاء تُحتَسب على لمسات يدٍ كهذه".





ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني





وبهذه النتيجة يصل رصيد ريال مدريد إلى 22 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.





موعد مباراة ريال مدريد القادمة





ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي جلطة سراي يوم الأربعاء القادم 6 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



