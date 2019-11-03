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مفاجأة صادمة عن "أبوبكر البغدادي".. و"أسما شريف منير" تبكي بالدموع.. أبرز أخبار التوك شو اليوم السبت 3-11-2019

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:34 ص
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بوابة الفجر
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مفاجأة صادمة عن "أبوبكر البغدادي".. و"أسما شريف منير" تبكي بالدموع.. أبرز أخبار

مفاجأة صادمة عن أبوبكر البغدادي.. وأسما شريف منير تبكي بالدموع.. أبرز أخبار
كتب: رقية جمال - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين - نعيم يوسف

تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.


وأضاف أستاذ المناعة، أن المواطن عليه أن لا يخرج بشكل مفاجئ من مكان بارد إلى ساخن أو العكس، وضرورة تهوية الفصول واتوبيسات المدرسة، وغسل اليدين بشكل متكرر، خاصة أن غسيل اليدين ينقذ مليون شخصًا من الموت سنويًا.


وأضافت "منير": "أنا عايزة أموت نفسي عشان رديت، ومش هستخدم كلمة متطرف تاني لحد ما أموت"، متابعة: "اتشتمت بأمي، وأبويا اتشتم وهو معملش حاجة.. أنا مش قادرة استوعب".


وأعرب عن رفضه اعتبار رده فيه إيحاء جنسي، قائلا: "وليه مقولتوش على ردها أنه إيحاء جنسي، أنا برد على كلامها، ولم أتجاوز"، مؤكدا أنه كان يبتسم وهو يتحدث إلى الطالبة، وفي قمة الثبات الانفعالي، منوها إلى أن والد الطالبة جاء إليه واعتذر له، وأكد أن ابنته تتناول علاج قد يكون قد أثر عليها.

حفيد الشيخ الشعراوي يرد على أسما شريف منير بعد وصفها لإمام الدعاة بالمتطرف
 علق محمد عبدالرحيم، حفيد الإمام محمد متولي الشعراوي، على وصف الإعلامية أسما شريف منير، الإمام محمد متولي الشعراوي بالمتطرف، قائلًا: "الإمام الشعراوي كان رمزُا للسماحة وكان صديقًا للبابا شنودة، من أين أتت بكلمة الغلو والتطرف، الشعراوي هو من علم التسامح في أبهى صوره، ودخل في معارك كثيرة مع المتطرفين".


وأضاف "فرج"، أن من بين أهداف هذا القمر المساهمة في كشف بؤر الإرهاب؛ لسهولة الوصول إليهم والقضاء عليهم، موضحًا أن هذا القمر من اوائل الأقمار الصناعية في المنطقة.


وتابع وزير الآثار، أن وزارة المالية والحكومة المصرية ووزارة التخطيط يدعموا الآثار بشكل كبير، معقبًا: "كل اللي بنطلبه بيجلنا بطريقة غير مسبوقة".


وقال على ساجت الزوبغي إنه عاش مع أبو بكر البغدادي حياة طبيعية ولكن خفية، مشيرا إلى أن" البغدادي" كان يقرأ القرآن الكريم ويصلي ولكن كان لا يصوم.


وتابع: "مش كانوا بيقولوا الفلوس اللي صرفنها مش هنستردها أدينا أخدنها.. وكانوا بيقولوا أنها ترعة إحنا دلوقتي بنرد بالأرقام"، معقبًا: "أرقام القناة معروفة للعالم وصعب يتلعب فيها".
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