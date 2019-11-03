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شاهد.. التحكيم الإسباني يحرم ريال مدريد من الفوز على ريال بيتيس (صورة)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:27 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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حرم التحكيم الإسباني نادي ريال مدريد من الفوز اليوم السبت 2 نوفمبر على نظيره نادي ريال بيتيس ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

نتيجة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

وانتهت المباراة التي جمعت بين نادي ريال مدريد ونادي ريال بيتيس بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

التحكيم الإسباني يظلم ريال مدريد

والتقطت كاميرات ملعب سانتياجو برناببو قيام أحد لاعبو نادي ريال بيتيس أثناء قيامه بلمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء ولم يحتسبها حكم اللقاء ركلة جزاء ليحرم ريال مدريد من فوز محقق.
ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

وبهذه النتيجة يصل رصيد ريال مدريد إلى 22 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي جلطة سراي يوم الأربعاء القادم 6 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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