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هاري ستايلز يلجأ لهذا الحيلة لعدم شعوره بالأمان في منزله!

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:27 ص
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بوابة الفجر
فريده احمد
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أعرب المغني الشاب هاري ستايلز، عن نيته شراء المنزل المجاور لمنزله بـ ٣ مليون جنيه إسترليني. 

ووفقًا لصحيفه ديلي ميل ان المطرب البريطاني هاري ستايلز، يخطط لشراء منزل جاره بـ ١٣ مليون دولار وذلك لزياده الأمن حوله بعد ان واجه مشاكل مع أحد المعجبين، كما أقدم هاري على شراء المنزل الذي خلف منزله بـ ١٠ مليون دولار قبل ٦ أشهر.

وكشف مصدر ان هاري ستايلز يقوم بشراء المنازل بالقرب من منزله لأنه يحب "المنطقة" ويريد الخصوصية بها.

يذكر ان اول مره حصل فيها النجم هاري ستايلز علي منزل "ملكه" كان في سن ١٨ عامًا عندما حصل على شعبيه كبيرة بعد ان انضم لفريق "وان دايركشن" في ٢٠١٠.

وعقب انفصال أعضاء فريق وان دايركشن، حظي هاري ستايلز بمسيرة ناجحة من الغناء منفردا، بطرحه لألبوم وعدة أغاني سينجل، بالإضافة لدخوله لعالم السينما من خلال المخرج الكبير كريستوفر نولان، بظهوره بدور ثانوي بفيلم "دونكيرك".

جدير بالذكر أن هاري ستايلز سبق له الظهور على غلاف مجلة "رولينج ستونز" في أحد الأعداد التي صدرت عن المجلة عام 2017.

في حواره مع المجلة الذي نقلت صحيفة ديلي ميل جانبا منه، تحدث هاري عن عودة فريقه الغنائي وان دايركشن بكامل أعضاءه الذين أصبحوا حاليا نجوما كبار.

وكان رد هاري واضحًا بهذا الشأن إذ قال أن عودة الفريق من جديد أمر وارد وانه يستمر في التفكير به دائما، ولكنه لن يحدث حتى يتملك إحساس العودة جميع أعضاء الفريق، وهو ليام بين ولويس توملينسون ونايل هوران.


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