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"atv" تعرض مسلسل "المؤسس عثمان"

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:16 ص
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بوابة الفجر
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أعلن القائمون على مسلسل "المؤسس عثمان" أنه متاح خلال شهر نوفمبر المقبل 2019 وذلك في بداية الشهر، حيث يعتبر من المسلسلات الضخمة التي حازت على نسبة مشاهدة عالية خلال الفترة الأخيرة مع أنتهاء حلقات أرطغرل الموسم الخامس.  

قناة atv التركية 
سوف يتم اذاعة مسلسل المؤسس عثمان في تمام الساعة الثامنة مساءًا علي قناة atv التركية الفضائية وهي الناقل الحصري لكافة حلقات المسلسل التركي الشهير كما يترقب جميع محبي الدراما في كل مكان موعد العرض الاول وذلك للأستمتاع بالعرض النهائي والذي يعد واحد من أهم المسلسلات الضخمة التي لاقت نجاح واسع وكبير ومن أنتهاء ارطغرل وحتي استكمال السلسلة في قيامة عثمان المقبلة.  

بطل المؤسس عثمان
سيؤدي البطل بواراك اوزجيفيت العمل الدرامي الكبير وهو يعمل كدور الغازي مؤسس الدولة التي امتدت الي القرون الستة في التاريخ وذلك من المقرر أن يحمل الحقبات التاريخية لكافة محبي وعشاقي المسلسل ، كما أن المسلسل سيتم عرضه من خلال قنوات ايه تي في التركية بدلاً من TRT التركية.

موقع النور
وسيذاع على موقع النور بترجمة مدبلجة ايضاً الي اللغة العربية والذى ياتي بعد العرض الاول علي شاشة ايه تي في، ونستكمل معكم احداث الحلقة ونتعرف علي التفاصيل. 
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