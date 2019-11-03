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عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:19 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة أن يقوم البرلمان بدوره في مراقبة الحكومة، قائلا: "أنا سعيد جدا بالكلام ده"، منوها بأن هذا المجلس لم يقدم استجوابا واحد ضد أي وزير، وهذا يعني أن البرلمان يري الحكومة "فلة شمعة منورة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الرئيس السيسي يحرض البرلمان على محاسبة الحكومة، موضحا أن شعور المسئول أن هناك من يراقب وراءه يشجعه على أداء عمله بصورة أفضل.

وأضاف "أديب"، "شغلانة المجلس المراقبة والمحاسبة.. وممكن يسحب الثقة"، لافتا إلى أن هناك فراغ في جزئية الرقابة، معقبا: "مش هنسيب مشاكلنا للسوشيال ميديا.. المفروض البرلمان يجيب الوزير ويسأله.. إحنا بنحتمي وراء دعوة الرئيس".
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