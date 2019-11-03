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تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي بعد مبارايات اليوم

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:07 ص
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يوفنتوس و تورينو
يوفنتوس و تورينو
محمد جمال
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انتهت مباريات اليوم من الدوري الإيطالي، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الكالاشيو، بعدما حقق فريق يوفنتوس الفوز علي فريق تورينو بهدف دون رد ويعالي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي متفوقا علي إنتر ميلان الذي لعب امس أيضا بجانب روما.


وأقيم امس السبت ثلاث مباريات من بطولة الدوري الإيطالي وهم رومال ونابولي وحقق الذئاب فوز هام علي نابولي بهدفين لهدف، سجل لروما كل من نيكولا زانيولو وجورج وترود بينما سجل هدف نابولي ميليك، وحقق انتر ميلان فوز قاتل علي بولونيا بأقدام روكيلو لوكاكو مهاجم الفريق والذي سجل هدفي الفريق مقابل هدف وحيد سجله سوريانو لاعب بولونيا، وفي ختام اليوم أقيم لقاء يوفنتوس وتورينو وحقق اليوفي الفوز بهدف دون رد سجله ماتياس دى ليخت.


ترتيب الدوري الإيطالي عقب فوز يوفنتوس علي تورينو

يوفنتوس 29 نقطة

إنتر ميلان 28 نقطة

روما 22 نقطة

أتلانتا 21 نقطة

لاتسيو 18 نقطة

كالياري 18 نقطة

نابولي 18 نقطة

فيورنتينا 15 نقطة

بارما 13 نقطة

ميلان 13 نقطة

هيلاس فيرونا 12 نقطة

بولونيا 12 نقطة

تورينو 11 نقطة

أودينيزي 10 نقاط

ساسولو 9 نقاط

ليتشي 9 نقاط

جنوي 8 نقاط

بريشيا 7 نقاط

سبال 7 نقاط

سامبدوريا 5 نقاط

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