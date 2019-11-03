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ناشئ الأهلي المحترف في إسبانيا: يفتح النارعلى قطاع الناشئين بالنادي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
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أحد_ فرق_ الناشين_ بالأهلي
أحد_ فرق_ الناشين_ بالأهلي
السيد علي
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كشف مصطفى هشام، لاعب نادي خوبي إسبانيول الإسباني وناشئي الأهلي السابق، أنه تعرض للظلم والاضطهاد في الفريق خلال 3 سنوات.

وقال مصطفى خلال مداخلة تليفونية ببرنامج عبر قناة صدى البلد : "تعرضت للظلم والاضطهاد في الأهلي طوال 3 سنوات مما جعلي اخذ خطوة الرحيل لإسبانيا، كنت أتمرن فقط ولم أكمل 4 مباريات طوال هذه المدة".

وتابع: "هناك مدربين طلبت مني أموال لكي أشارك، بالرغم من أن مستوايا يجعلني أشارك بشكل طبيعي لكني كنت مظلوم، أتمنى أن تفرق الناس بين حبي للأهلي وكرهي لأشخاص داخل الفريق".

وواصل : "سراج يعامل لاعبين بشكل سيئ وليس انا فقط هناك أيضًا علي عبد الوهاب، ورحل بنفس الطريقة ثم انضم بعد ذلك للمنتخب الأولمبي".

ونوه هشام: "فتحي مبروك تحدث في تصريحاته أنه لا يريدني في الأهلي، ينقصني فقط البطاقة الدولية أن ترسل للاتحاد الاسباني لكي أشارك مع الفريق، وأتمنى أن لا يكون هناك تأثيرا في هذه النقطة، فالأهلي لا يحق له طلب رعاية".

وإختتم حديثه: "من المفترض أن لا يأخذ الأهلي مني شئ، فأنا لم استفد من الأهلي وتعاملت بشكل سئ من أحمد سراج المدير الفني، والاضطهاد كان لأسباب ليست فنية مطلقا".
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