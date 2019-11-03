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اسعار الدولار اليوم الأحد 3-11-2019 .. هل تستكمل العملة الخضراء تراجعها

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:01 ص
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بوابة الفجر
محمد مسلمي
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استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد 3-11-2019، في ظل هدوء تراجعات العملة الخضراء  أمام الجنيه بعد الأنخفاضات القوية التى سجلتها بداية من العام الحالى.

 

اسعار الدولار اليوم الأحد 3-11-2019 :

 

 سجل سعر الدولار اليوم الأحد 3-11-2019، في البنك المركزي سعر 16.07 للشراء و16.20 جنيه للبيع،  وفي بنكي الأهلى الكويتي ومصرف ابو ظبي الاسلامي سجل 16.12 جنيه للشراء و16.2 جنيه للبيع، وفي بنوك الأهلى ومصر  والعربي الافريقي سجل 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع،  وفي المصرف المتحد  والبنك التجاري الدولى بلغ 16.07 جنيه للشراء  و16.17 جنيه للبيع.

 

 

 

 

اسعار الدولار الاسبوع الماضي:

 

 

 

 

 

وكانت اسعار الدولار قد سجلت خسائر  بلغت قرشا  خلال تعاملات الاسبوع الماضي مقارنة بنحو 8 قروشا الاسبوع السابق؛ لتصل خسائر الدولار منذ بداية الام وحتى الآن إلى 1.76 جنيه.

توقعات اسعار الدولار:

توقع محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة في اتحاد الغرف التجارية، أن يشهد الدولار إستقرار حول المستويات الحالية حتى نهاية العام الحالي.

 

وتابع الأبيض خلال تصريحات لـ " الفجر": " تراجع أسعار الدولار منذ بداية 2019 وحتى الأن بسب ضعف الأقبال على العملة الأمريكية وتوافرها بالقطاع المصرفي ومحلات الصرافة".

  

وأضاف الأبيض، أن طرح مصر سندات دولارية بالخارج يدعم ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار.

 

اجتماع مرتقب للبنك المركزي:

تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي يوم 14 نوفمبر المقبل لبحث أسعار الفائدة  وسط توقعات بخفضها بعدما أعلن الفيدرالي الأمريكي خفضها أمس.

 

وقالت رضوي السويفي رئيسة قسم البحوث بفاروس، إن قيام الفيدرالي الامريكي بخفض أسعار الفائدة، يمهد الطريق أمام المركزي المصري للمضي قدما في خفض الفائدة كما نتوقع خلال الأجتماع القادم.

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