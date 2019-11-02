ريال مدريد يرفض هدية برشلونة ويتعثر أمام ريال بيتيس

تعادل فريق ريال مدريد مع فريق ريال بيتيس بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني.









وأضاع لاعبو فريق ريال مدريد الكثير من الفرص خلال أحداث المباراة وذلك خاصة في الشوط الثاني بعد السيطرة على اللقاء بشكل كامل في نصف ملعب ريال بيتيس، ولكن كاد أن يخطف نبيل فقير الفوز لفريقه بعد تصويبة رائعة في الدقيقة 87 تألق لها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.









ورفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 22 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالتقاسم مع فريق برشلونة والذي تعرض لهزيمة قاسية اليوم من فريق ليفانتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.









وكان قد تعادل أيضاً أتليتكو مدريد مع فريق إشبيلية في قمة الجولة بنتيجة هدف لكل فريق، واستفاد البارسا من تعثر جميع الخصوم حتى الآن بالرغم من الهزيمة.



