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ترتيب الدوري الألماني عقب نهاية اليوم السبت.. بايرن ميونخ يفقد الصدارة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:52 م
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بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
ريهام عبد المحسن
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انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة العاشرة من الدوري الألماني مساء اليوم بإقامة 6 مباريات مثيرة للغاية.

وشهد اليوم الأول من الجولة خسارة بايرن ميونخ المفاجئة من إينتراخت فرانكفورت وفوز بروسيا مونشنجلادباخ على باير ليفركوزن وفوز بروسيا دورتموند على فولفسبورج واكتساح لايبزيج لماينز بثمانية نظيفة وفوز يونيون برلين على هرتا برلين وتعادل فيردر بريمن مع فرايبورج.

وافتتحت الجولة العاشرة مساء أمس بمواجهة هوفنهايم وبودربون وانتهت بفوز هوفنهايم بثلاثية نظيفة.
ومن المقرر أن تختتم منافسات الجولة العاشرة غدا الأحد بمواجهتين، حيث يستضيف دوسلدروف نظيره كولن، وأوجسبورج نظيره شالكه.

ويرصد الفجر الرياضي ترتيب الدور الألماني عقب نهاية اليوم من منافسات البوندزليجا في التقرير الآتي:-

1- بروسيا مونشنجلادباخ 22 نقطة.
2- بروسيا دورتموند 19 نفطة.
3- لايبزيج 18 نقطة.
4- بايرن ميونخ 18 نقطة.
5- فرايبورج 18 نقطة.
6- إينتراخت فرانكفورت 17 نقطة.
7- فولفسبورج 17 نقطة.
8- هوفنهايم 17 نقطة.
9- شالكة 15 نقطة من 9 مباريات.
10- باير ليفركوزن 15 نقطة.
11- هيرتا برلين 11 نقطة.
12- فيردير بريمن 11 نقطة.
13- يونيون برلين 10 نقاط.
14- ماينز 9 نقاط.
15- دوسلدروف 7 نقاط من 9 مباريات.
16- كولن 7 نقاط من 9 مباريات.
17- أوجسبورج 7 نقاط من 9 مباريات.
18- بادربورن 4 نقاط.
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الكلمات المفتاحية

ترتيب الدوري الالماني ‏بايرن ميونيخ الدوري الالماني

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