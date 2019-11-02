مدحت العدل: "ما حدث مع أسما شريف منير إرهاب فكري"

عقب مدحت العدل، على الضجة التي أثيرت بسبب وصف أسما شريف منير الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ "المتطرف"، منوها بأن ما يحدث مع أسما تعدي على الدين نفسه.



وأشار "العدل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى انتقاد رأي لشيخ ليس مؤامرة على الدين، مضيفا: "أسما شريف منير اعتذرت من خوفها، مش عشان فاهمة هى غلطت في إيه".



وأضاف أن ما حدث مع أسما شريف منير نوع من الإرهاب الفكري، لافتا إلى أنه كان الأولى بالمجتمع أن يشرح لها ما أخطئت فيه، وليس إرهابها، حيث وصل الأمر إلى مطالبة البعض باستتابتها.

