Advertisements
Advertisements
Advertisements

شرطة القصيم: عقوبة مخالفة لائحة الذوق العام "الغرامة" وليس الإيقاف

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

نفى المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، صحة ما تم تداوله في مقطع فيديو عن إيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام.

وأوضح الرائد السحيباني أن العقوبات المعتمدة لمخالفات لائحة الذوق العام، نصت على معاقبة المخالف بالغرامات المالية، ولم تشمل إيقافه.

وبين المتحدث الإعلامي أن إيقاف المواطن المشار إليه في مقطع الفيديو تم وفقًا لمقتضيات إجراءات قضية أخرى لا علاقة لها بما تم ذكره بمقطع الفيديو، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من سجل وروج هذا المقطع وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

بعد 4 أيام من تطبيق مخالفات الذوق العام في السعودية، حصد ارتداء ثياب النوم في الأماكن للرجال، والملابس ذات التقليعات أكثر المخالفات المرصودة من جهات الضبط


ففي الوقت الذي أصدر وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، ‏حددت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً، وأعلاها 3 آلاف ريال، دخلت حيز التنفيذ في 27 أيلول/سبتمبر 2019.

وأوضح المحامي عبيد الشبوي، شملت المخالفات لبس الشورت غير المحتشم في الأماكن العامة بعد انتشار معلومات في وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بنفي تغريم مرتديه، كما أن قواعد اللبس في الأماكن العامة بالسعودية أكدت مخالفة كاشف الصدر للرجال والملابس القصيرة والكاشفة للمرأة، كما نصت المادة الرابعة من لائحة الذوق العام على أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام، وبذلك لا يتم تطبيق هذا النظام إلا في الأماكن التي يقصدها عامة الناس وليس في السيارة أو الأماكن الخاصة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مخالف لائحة عقوبة شرطة القصيم ايقاف المالي الكرة الذوق العام

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من ميسي بعد خسارة برشلونة ضد ليفانتي

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 8 ساعات

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي

منذ أقل من ساعتين

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يرفض هدية برشلونة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

منذ حوالي 8 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"الشورى" يوافق على مشروع "الذوق العام".. هؤلاء يواجهون غرامات

الوزراء: غرامة 5 آلاف ريال لمن يخالف لائحة الذوق العام

"الحزيم": لائحة الذوق العام تدل على أننا بدأنا نخطو خطوات حضارية

"النيابة العامة" تنشر لائحة المحافظة على الذوق العام وعقوبات مخالفيها

لائحة المحافظة على الذوق العام تمنع الكتابة على الجدران.. والتطبيق الشهر القادم

خمسة آلاف ريال عقوبة مخالفي نظام الذوق العام في السعودية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:24 م

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يرفض هدية برشلونة

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

03:49 م

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

04:39 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي

11:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status