شرطة القصيم: عقوبة مخالفة لائحة الذوق العام "الغرامة" وليس الإيقاف

نفى المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، صحة ما تم تداوله في مقطع فيديو عن إيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام.

وأوضح الرائد السحيباني أن العقوبات المعتمدة لمخالفات لائحة الذوق العام، نصت على معاقبة المخالف بالغرامات المالية، ولم تشمل إيقافه.

وبين المتحدث الإعلامي أن إيقاف المواطن المشار إليه في مقطع الفيديو تم وفقًا لمقتضيات إجراءات قضية أخرى لا علاقة لها بما تم ذكره بمقطع الفيديو، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من سجل وروج هذا المقطع وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

بعد 4 أيام من تطبيق مخالفات الذوق العام في السعودية، حصد ارتداء ثياب النوم في الأماكن للرجال، والملابس ذات التقليعات أكثر المخالفات المرصودة من جهات الضبط





ففي الوقت الذي أصدر وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، ‏حددت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً، وأعلاها 3 آلاف ريال، دخلت حيز التنفيذ في 27 أيلول/سبتمبر 2019.

وأوضح المحامي عبيد الشبوي، شملت المخالفات لبس الشورت غير المحتشم في الأماكن العامة بعد انتشار معلومات في وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بنفي تغريم مرتديه، كما أن قواعد اللبس في الأماكن العامة بالسعودية أكدت مخالفة كاشف الصدر للرجال والملابس القصيرة والكاشفة للمرأة، كما نصت المادة الرابعة من لائحة الذوق العام على أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام، وبذلك لا يتم تطبيق هذا النظام إلا في الأماكن التي يقصدها عامة الناس وليس في السيارة أو الأماكن الخاصة.



