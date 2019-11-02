Advertisements
Advertisements
Advertisements

قوات سوريا الديمقراطية تستعيد 8 قرى من القوات الموالية لتركيا شمال البلاد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:42 م
Advertisements
قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية
وكالات
Advertisements

استعادت قوات سوريا الديمقراطية "فسد"، 8 قرى جديدة من القوات الموالية لتركيا شمال سوريا، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، مساء اليوم السبت.

ونقل المرصد السوري، عن مصادر وصفها بـ"الموثوقة"، قولها إن "قوات سوريا الديمقراطية استعادت السيطرة على القرى الثمانية، بعد أن كانت فقدتها خلال المواجهات مع الجيش الوطني خلال الشهر الماضي"، والقرى هي داودية، والسعيد، وريحانة، والسويدية، وكنبهر، وعبوش، وأم شعيفة، وفيصلية.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات لا تزال جارية بين مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" والقوات الموالية لأنقرة.

وأشار المرصد إلى أن " قوات سوريا الديمقراطية تحاول التقدم على حساب الجيش الوطني في ريف تل تمر، إضافة إلى دخول قوات من مدينة القامشلي، بعد تأمين المدينة من خلال تواجد القوات الروسية وكذلك الأمريكية فيها".

هذا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أطلق في يوم 9 أكتوبر الجاري، عملية عسكرية تحت أسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

وتوصلت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر، لاتفاق مع تركيا على وقف عملية "نبع السلام" مقابل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود المنطقة الآمنة.
وأوضحت واشنطن، على لسان نائب الرئيس مايك بنس، أن الاتفاق يعني انسحاب القوات الكردية من المنطقة الآمنة التي يبلغ عمقها 32 كيلومترا على طول الحدود التركية السورية، وأكد على أن واشنطن ستسهل هذه العملية، وأن القوات الأمريكية لن تعود إلى هذه المنطقة.

ثم بعد ذلك توصلت أنقرة وموسكو في 22 أكتوبر، إلى اتفاق نص على أن تسهل موسكو "سحب" عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، وأسلحتهم من منطقة تمتد حتى عمق 30 كيلومترا من الحدود مع تركيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قوات سوريا سوريا تل تمر تركيا الهجوم التركي الحدود التركيا الإرهاب

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من ميسي بعد خسارة برشلونة ضد ليفانتي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي

منذ أقل من ساعتين

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 8 ساعات

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يرفض هدية برشلونة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

منذ حوالي 3 ساعات

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 9 ساعات

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تركيا تخرق الهدنة وتقصف شمال سوريا مجدداً

عاجل... سيناتور أمريكي: البنتاجون يعد خطة للتدخل العسكري في سوريا

مفوضية الأمم المتحدة تعلن افتتاح مخيم جديد في العراق لاستقبال أكراد سوريا

مقتل 15 شخصًا جراء اشتباكات بين مقاتلين أنقرة والأكراد في سوريا

تركيا تهدد بمهاجمة الأكراد بعد إنتهاء المهلة المتفق عليها

أردوغان: عندما تنظر إلى سوريا فتركيا الدولة الوحيدة التي ترى روابط الأخوة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:24 م

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يرفض هدية برشلونة

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

03:49 م

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

04:39 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي

11:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status