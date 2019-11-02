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سواريز يضع برشلونة فى ورطة قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:43 م
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سواريز
سواريز
علي ماهر حلمى
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وضع المهاجم الدولي الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الاسباني فريقه في ورطة بعد اقترابه من الغياب عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة التي تعرف لها اليوم السبت مع فريقه برشلونة أمام نظيره فريق ليفانتي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز وقبل مواجهة نادي سلافيا براج التشيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية الشهيرة أن الفحوصات الطبية أثبت بأن لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الاسباني مصاب في ساقه اليمنى وعودته الي الملاعب مرة أخري تعتمد على مدى سرعة تعافيه، لويس سواريز سوف يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، سيغيب خلالها عن مباراة سلافيا براج المقبلة في دروي أبطال أوروبا وسيلتا فيجو بالدوري الاسباني الممتاز ، تواجده مع الأوروجواي في أسبوع الفيفا معقد.

يذكر أن نادي برشلونة تلقي اليوم السبت هزيمة كبيرة خارج ارضه أمام نظيره فريق ليفانتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


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