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بشرى سارة بشأن قانون تمويل المشروعات

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:12 ص
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نيفين جامع
نيفين جامع
داليا الحسين
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قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز قدم مشروع قانون خاص بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى البرلمان، مشيرة إلى أن قانون تمويل المشروعات وافق عليه مجلس الوزراء وسيرى النور خلال دور الانعقاد الحالية.

وأضافت نيفين جامع، خلال حوارها مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، اليوم السبت، أنه تم الحرص خلال إعداد القانون على التنسيق مع كل الجهات ذات الصلة؛ أهمها وزارة المالية، وكان هناك كثير من الجلسات؛ لأن هناك بابًا خاصًّا في هذا القانون عن القطاع غير الرسمي، متابعة "لم نبدأ حتى الآن في المشروعات المتوسطة، وننتظر خروج قانون تمويل المشروعات إلى النور".

وأشارت إلى أن حصول صاحب المشروع على مستندات رسمية يساهم في توسيع مشروعه وتصدير منتجاته للخارج ويعمل بشكل موسع، لافتًا إلى أن القانون الجديد يشمل على حوافز لتحويل القطاع الغير رسمي إلى رسمي.
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