مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي





قام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني بتصرف غربب عقب مباراة الفريق اليوم السبت ضد نادي ليفانتي في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





هزيمة برشلونة على يد ليفانتي





وتلقى نادي برشلونة اليوم السبت 2 نوفمبر هزيمة ثقيله على يد نظيره نادي ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





تصرف غريب من ميسي عقب المباراة





وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل نيسي قام بمغادرة الملعب عقب مباراة برشلونة وليفانتي بمفرده ولم ينتظر أحد من لاعبي الفريق.





كما أكدت التقارير أن ميسي لم يتحدث إلى لاعبي أو الجهاز الفني للفريق عقب هزيمة الفريق المذله على يد ليفانتي.





وأشارت تقارير صحفية إسبانية أن ليو ميسي حمل لاعبو برشلونة وإرنستو فالفيردي مدرب الفريق الخسارة من ليفانتي اليوم.





ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني





ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.





موعد مباراة برشلونة القادمة





ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي سلافيا براج يوم الثلاثاء القادم 5 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



