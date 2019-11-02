المركز الإعلامي لـ"قسد": البغدادي زار تركيا أكثر من مرة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة





صرح مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء اليوم السبت، بأن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، كان موجود في منطقة على الحدود التركية، وعلى مقربة من موقع عسكري تركي في الأراضي السورية.





وأشار مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، إلى أن أبو الحسن المهاجر، الساعد الأيمن للبغدادي، استهدف في منطقة درع الفرات في جرابلس الخاضعة كلياً لتركيا، بحسب ما ذكر موقع "العرب مباشر".





وأفاد "بالي" بأن معلوماتهم تؤكد على أن أبو الحسن المهاجر كان في منطقة درع الفرات لتأمين إقامة جديدة للبغدادي، وأنه استهدف قبل تحرك البغدادي من إدلب، وقبل تأمين المقر الجديد تحت حماية القوات التركية.





كما لفت إلى أن المعلومات تؤكد أن أبوبكر البغدادي زار تركيا في الأشهر الخمسة الماضية أكثر من مرة خاصة مدينة الريحانية، وولاية هاتاي.





وأشار مصطفى بالي، إلى أن كل هذه التفاصيل تؤكد أن البغدادي كان في المنطقة بدعم وحماية من تركيا.





هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الأحد الماضي، على مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، إثر عملية للقوات الخاصة الأمريكية في ريف إدلب السورية، كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، أن القوة الأمريكية الخاصة طلبت من البغدادي تسليم نفسه لكنه رفض وفجر سترته المفخخة.

كما صرّح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، بأن مقتل البغدادي ضربة قاضية لتنظيم داعش الإرهابي، وأعلن عن إصابة اثنين من القوات الأمريكية "بجروح طفيفة" خلال العملية، التي استهدفت البغدادي، لكنهما عادا للعمل.

عملية استهدفت "البغدادي" ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، يوم السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا. وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.

نتائج العملية ونقلت المجلة عن المسؤول الأمريكي أنه اطلع على نتائج العملية، مشيرا إلى قتال قصير وقع عندما دخلت القوات الأمريكية للمجمع الذي اختبئ داخله أبو بكر البغدادي. كما أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول بالبنتاجون إلى أن زعيم داعش فجر -على ما يبدو- سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتة إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش مرهون بالانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.



