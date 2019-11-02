عاجل - أول رد فعل من ميسي بعد خسارة برشلونة ضد ليفانتي





اتخذ الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني قرار ناري عقب هزيمة الفريق اليوم السبت على يد نادي ليفانتي ضمن منافسات الدوري الإسباني.





هزيمة برشلونة على يد ليفانتي





وتلقى نادي برشلونة اليوم السبت 2 نوفمبر هزيمة ثقيله على يد نظيره نادي ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





قرار ميسي عقب المباراة





وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن ليو ميسي حمل لاعبو برشلونة وإرنستو فالفيردي مدرب الفريق الخسارة من ليفانتي اليوم.





كما كشفت التقارير أن ميسي إنقلب على فالفيردي وأصبح لا يرغب في أن يستمر في الفريق حتى نهاية الموسم.





ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني





ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.





موعد مباراة برشلونة القادمة





ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي سلافيا براج يوم الثلاثاء القادم 5 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.