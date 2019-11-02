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عاجل.. تقرير الطب الشرعي بشأن وفاة طفلة الحوامدية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:13 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشف تقرير مفتش الصحة، عن عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الطفلة التي لقيت مصرعها بعد سقوطها في بالوعة صرف صحي، بمركز الحوامدية، وتبين أن وفاتها إثر اسفكسيا الغرق.

ولقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها في بالوعة صرف صحى أثناء لعبها في الشارع بقرية أم خنان بمركز الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود إشارة للمقدم محمد أبو القاسم رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية من مستشفى الحوامدية العام، بوصول الطفلة ملك.م، 3 سنوات، جثة هامدة إثر سقوطها ببالوعة صرف صحي بقرية أم خنان بنطاق المركز.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، وبتقابل النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، مع والدها مصطفي.ن، 32 سنة، يعمل ميكانيكي، وبسؤاله قرر أنها أثناء لعب ابنته سقطت في بالوعة صرف صحى تحت الانشاء، وتمكن من استخراجها بعد غرقها، ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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الكلمات المفتاحية

وفاة طفلة طفلة الحوامدية الطب الشرعي

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