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اختتام فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث بالأقصر (صور)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:09 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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اختتمت كلية الأثار في الأقصر، فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث، والذي أقيم على هامش اليوم الإيطالي المنعقد لمدة ثلاثة أيام بالكلية، بدعم ومشاركة من السفارة الإيطالية والمركز الثقافي الإيطالي ومركز الآثار في القاهرة. 

وشهد فعاليات المنتدى السفير الإيطالي في القاهرة جيامباولو كانتيني، والدكتور بدوي محمد إسماعيل عميد كلية الآثار الأقصر، وجوزبينا كابريوتي مديرة مركز الآثار الإيطالي في القاهرة، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية والطلاب ومفتشي وأخصائي ترميم الآثار، وعدد من المهتمين بالشأن التراثي والأثري.

ومن ناحيته قال الدكتور بدوي إسماعيل أن المنتدي بعنوان "الأقصر عاصمة الآثار والتاريخ بالعالم"، ويهدف لتنشيط السياحة الأثرية والتراثية بها، واشتمل برنامج المنتدى على عدة فعاليات كانت أبرزها الزيارات الميدانية للمناطق الأثرية بالمحافظة العريقة، وكذا لزيادة الوعي بالحرف اليدوية التراثية والصناعات التقليدية، وسبل استخدامها في التنمية الاقتصادية للمجتمعات النامية، حيث أقيم على هامش المنتدى معرضًا للحرف اليدوية التراثية والصناعات التقليدية.

والأقصر تلقبت بمدينة المائة باب أو مدينة الشمس، عُرفت باسم طيبة، هي عاصمة مصر في العصر المصري القديم، تقع على ضفاف نهر النيل وتقسم مدينة الأقصر إداريًا إلى خمسة شياخات هي شرعية العوامية، الكرنك القديم، الكرنك الجديد، القرنة، منشأة العماري، وستة مدن وقرى تابعة لها هي البياضية، العديسات بحري، العديسات قبلي، الطود، البغدادي، الحبيل، يقال أنّ الأقصر تضمّ ما يقارب ثلث آثار العالم، كما أنها تضم العديد من المعالم الأثرية القديمة مقسمة على البرّين الشرقي والغربي للمدينة، يضم البر الشرقي معبد الأقصر، معبد الكرنك، وطريق الكباش الرابط بين المعبدين، ومتحف الأقصر، أما البر الغربي فيضم وادي الملوك، معبد الدير البحري، وادي الملكات، دير المدينة، ومعبد الرامسيوم، وتمثالا ممنون.

ويرجع تأسيس مدينة طيبة إلى عصر الأسرة الرابعة حوالي عام 2575 ق.م، وحتى عصر الدولة الوسطى لم تكن طيبة أكثر من مجرد مجموعة من الأكواخ البسيطة المتجاورة، ورغم ذلك كانت تستخدم كمقبرة لدفن الأموات، فقد كان يدفن فيها حكام الأقاليمِ منذ عصر الدولة القديمة وما بعدها، ثم أصبحت مدينة طيبة في وقت لاحق عاصمة لمصر في عصر الأسرة المصرية الحادية عشر على يد الفرعون منتوحتب الأول، والذي نجح في توحيد البلاد مرة أخرى بعد حالة الفوضى التي احلت بمصر في عصر الاضمحلال الأول، وظلت مدينة طيبة عاصمة للدولة المصرية حتى سقوط حكم الفراعنة والأسرة الحادية والثلاثون على يد الفرس 332 ق.م.
اختتام فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث بالأقصر (صور)
اختتام فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث بالأقصر (صور)
اختتام فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث بالأقصر (صور)
اختتام فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث بالأقصر (صور)
اختتام فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث بالأقصر (صور)
اختتام فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث بالأقصر (صور)
اختتام فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث بالأقصر (صور)
اختتام فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث بالأقصر (صور)
اختتام فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث بالأقصر (صور)
اختتام فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث بالأقصر (صور)
اختتام فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث بالأقصر (صور)
اختتام فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث بالأقصر (صور)
اختتام فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث بالأقصر (صور)
اختتام فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث بالأقصر (صور)
اختتام فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث بالأقصر (صور)
اختتام فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث بالأقصر (صور)
اختتام فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث بالأقصر (صور)
اختتام فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث بالأقصر (صور)
اختتام فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث بالأقصر (صور)
اختتام فعاليات المنتدى الدولي الأول للآثار والتراث بالأقصر (صور)
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