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توجيه عاجل من "السيسي" لوزير التنمية المحلية حول رسوم الشواطئ

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:05 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم السبت،  حرص القيادة السياسية على إعادة دراسة قرار فرض رسوم الشواطئ ومعرفة مدي قانونيتة.

 

ويفرض رسوم الشواطئ على القري السياحية، والفلات التي تطل على البحر مباشرة بواقع 150 جنيها لكل متر، وتحصل تلك الرسوم سنويا أو كل ثلاث سنوات، إلا أن هناك العديد من القري السياحية اهملت سدادة وهو مارفع مديونيتها للحكومة.

 

وتابع "شعراوي" خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي، الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بهذا الأمر .. ونعمل على التوصل إلى حل يرضي جميع الاطراف.

 

 وسبق و أن أعلن " شعراوي"تشكيل لجنة قانونية، برئاسة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية، والمحافظات المعنية، وهيئة التنمية السياحية، لدراسة قرار تحصيل حق الانتفاع عن الشواطئ الساحلية، والقيمة المستحقة التي تم الإعلان عنها، وكيفية تطبيقها
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الكلمات المفتاحية

وزير التنمية المحلية محمود الشعراوي رسوم الشواطئ التنمية المحلية

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