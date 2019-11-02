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تعليق يمن الحماقي على طرح شركات الجيش في البورصة المصرية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:05 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعربت الدكتورة يمن الحماقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الدوائية، عن سعادتها البالغة بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة، موضحًا أن هذه الدعوة شيء عظيم جدًا، وتأتي من أجل تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية في مصر.

وأضافت "الحماقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن هناك تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص في مصر، ويجب أن يستعيد دوره من أجل أن يلعب دورًا هامًا في التنمية فضلًا عن الاستثمارات الأجنبية سواء من المستثمرين العرب أو الغرب.

وأشارت إلى أن الأمر أصبح مفتوح كثيرًا للشباب ولشركات القطاع الخاص في مشاركة شركات الخاصة بالقوات المسلحة في التنمية مثل الصوب الزراعية أو الشركات الأخرى، موضحة في الوقت ذاته أن الأمر مجزي للطرفين.
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الكلمات المفتاحية

شركات القوات المسلحة شركات الجيش توك شو البورصة المصرية

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