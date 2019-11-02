عمرو الليثي ينفعل بشدة ويقطع البث على الهواء.. والسبب (فيديو)

نشرت فضائية "النهار" برموا لبرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي مع الساحر "عزام عزام" للمرة الثانية.



وقدم الساحر عزام عزام الكثير من ألعابه المثيرة، وخلال هذه الحلقة المرتقبة، سيكشف الإعلامي عمرو الليثي، سر الساحر الذي لا يعرفه أحد.



وعندم قيام الساحر عزام عزام بتنفيذ إحدى ألعابه السحرية، رفض الإعلامي عرو الليثي استكمال التصوير، قائلا: "ثانية واحدة.. وقف التصوير..لا لا".



ويقدم برنامج "واحد من الناس" الكثير من المبادرات الانسانية والطبية الكبيرة مثل مبادرة "نبض حياة"، لإجراء ١٠٠ عملية قلب لغير القادرين بالتعاون مع جمعية الأورمان.





