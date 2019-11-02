Advertisements
Advertisements
Advertisements

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:55 م
Advertisements
موعد اجازة المولد النبوي 2019
موعد اجازة المولد النبوي 2019
Advertisements
قليلة تفصلنا عن احتفال الأمة الإسلامية المولد النبوي الشريف 1441، ويتسائل العديدمن المسلمين في مختلف أنحاء العالم عن موعد اجازة المولد النبوي 2019، حيث تقوم الحكومات بمنح الموظفين في القطاع الحكومي والخاص إجازة مدفوعة الأجر.

موعد اجازة المولد النبوي 2019
ازدادت في الأونة الأخيرة عمليات البحث عن موعد اجازة المولد النبوي 2019 من قِبل المواطنين، ففي جمهورية مصر العربية يحتفل المسلمين بمولد النبي بإطلاق التوشيح الدينية والأناشيد التي تعبر عن حب النبي وتمدحه، وفي هذا اليوم يزداد الإقبال على شراء الحلويات التي تُعرف بـحلاوة المولد، وتعتبر هذه الفعاليات من العادات المتوارثة لدي الشعب المصري الذي يحافظ عليها منذ القدم.

موعد اجازة المولد النبوي 2019
يصادف المولد البنوي الشريف يوم 12 ربيع أول 1441 الموافق السبت 9 نوفمبر 2019، وبهذه المناسبة سوف يصدر مجلس الوزراء المصري بيان يؤكد فيه أن يوم المولد النبوي إجازة رسمية مدفوعة الأجر في القطاع الحكومي والخاص، وتشمل الإجازة الجامعات والمدارس وكافة الوزارات. 

جدير بالذكر أن كافة الدول العربية المسلمة تقوم بمنح العاملين والموظفين بشتى القطاعات إجازة رسمية احتفالاً بالمولد النبوي الشريف وتختلف فعاليات الاحتفال بالمناسبة الغالية على نفوس المسلمين من دولة لآخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مولد النبي محمد موعد اجازة المولد النبوي 2019 المولد النبوي الشريف 2019 المولد النبوي 2019 الاحتفال بموعد النبي محمد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2019 الاحتفال بالمولد النبوي 2019 اجازة مولد النبي 2019 اجازة مولد النبي اجازة المولد النبوي 2019 اجازة المولد النبوي 1441

أخبار تهمك

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ أقل من ساعة

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ ساعتين و 35 دقيقة

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيتيس بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش الريال

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

منذ حوالي 4 ساعات

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 7 ساعات

تقرير - انقلاب ميسي على فالفيردي

منذ 43 دقيقة

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة: قرار عاجل ضد فالفيردي وتحديد المدرب الجديد للبرسا وإنقلاب ميسي ونجم الفريق يفتح النار على اللاعبين

منذ ساعة و 19 دقيقة

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

منذ ساعة و نصف

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 7 ساعات

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أبرزها "توزيع سلع غذائية".. 4 هدايا من الحكومة للمواطنين بمناسبة المولد النبوي

تعرف علي خريطة الإجازات الرسمية في مصر عام 2019 مدفوعة الأجر

باليوم والتاريخ.. ننشر مواعيد الإجازات المتبقية مدفوعة الأجر خلال عام 2019

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019 في مصر

تعرف على موعد إجازة المولد النبوي

ليست الآخيرة ولكنها الرسمية.. موعد إجازة المولد النبوي 2019 في مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:24 م

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيتيس بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش الريال

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

03:49 م

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

04:39 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status