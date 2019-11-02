اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

قليلة تفصلنا عن احتفال الأمة الإسلامية المولد النبوي الشريف 1441، ويتسائل العديدمن المسلمين في مختلف أنحاء العالم عن موعد اجازة المولد النبوي 2019، حيث تقوم الحكومات بمنح الموظفين في القطاع الحكومي والخاص إجازة مدفوعة الأجر.





موعد اجازة المولد النبوي 2019

ازدادت في الأونة الأخيرة عمليات البحث عن موعد اجازة المولد النبوي 2019 من قِبل المواطنين، ففي جمهورية مصر العربية يحتفل المسلمين بمولد النبي بإطلاق التوشيح الدينية والأناشيد التي تعبر عن حب النبي وتمدحه، وفي هذا اليوم يزداد الإقبال على شراء الحلويات التي تُعرف بـحلاوة المولد، وتعتبر هذه الفعاليات من العادات المتوارثة لدي الشعب المصري الذي يحافظ عليها منذ القدم.





موعد اجازة المولد النبوي 2019

يصادف المولد البنوي الشريف يوم 12 ربيع أول 1441 الموافق السبت 9 نوفمبر 2019، وبهذه المناسبة سوف يصدر مجلس الوزراء المصري بيان يؤكد فيه أن يوم المولد النبوي إجازة رسمية مدفوعة الأجر في القطاع الحكومي والخاص، وتشمل الإجازة الجامعات والمدارس وكافة الوزارات.



