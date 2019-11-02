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صاحب واقعة "وريني بره": لم أقصد إيحاء جنسي.. وكنت ثابت انفعاليا (فيديو)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:02 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق جامعة طنطا، تفاصيل واقعة مشاداته مع طالبة داخل المدرج، مشيرًا إلى أنه أثناء إلقاءه محاضرة يوم الأربعاء الماضي، وجد طالبة تتحدث في الهاتف المحمول، وعندما طالبها بعدم التحدث، ردت عليه قائلة: "أنا بكلم بابا، ووالله لأوريك".

وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه غضب بسبب رد الطالبة، معقبا: "قولتلها وريني بعد المحاضرة بعد ما هددتني أمام الطلاب، وكنت بدافع عن هيبة الاستاذ الجامعي".

وأعرب عن رفضه اعتبار رده فيه إيحاء جنسي، قائلا: "وليه مقولتوش على ردها أنه إيحاء جنسي، أنا برد على كلامها، ولم أتجاوز"، مؤكدا أنه كان يبتسم وهو يتحدث إلى الطالبة، وفي قمة الثبات الانفعالي، منوها إلى أن والد الطالبة جاء إليه واعتذر له، وأكد أن ابنته تتناول علاج قد يكون قد أثر عليها.

وأضاف أنه كان هناك طالب آخر يدخن في المدرج الجامعي، وعندما طالبه بالتوقف عن التدخين، كان رد الطالب: "أنا هدخن، وهدخن 10 سجاير كمان"، متابعا مستنكرا: "أمال فين قم للمعلم وفيه التبجيلا".
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مشادة بين طالبة وأستاذ جامعي كلية الحقوق جامعة طنطا حقوق طنطا توك شو

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