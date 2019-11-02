Advertisements
Advertisements
Advertisements

راغب علامة لميشيل شلهوب: "يوجد إجماع أن تكون ذا فويس هذا العام"

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:00 م
Advertisements
ميشيل شلهوب
ميشيل شلهوب
هبة أحمد
Advertisements
اعربت الفنانة أحلام عن سعادتها البالغة بأداء المتسابق اللبنانى ميشيل شلهوب، وأنها تتمنى أن يكون نجم "ذا فويس" لهذا العام.

واشتعلت الحلقة الثانية من حلقات المواجهة فى برنامج "ذا فويس" بين المتسابق اللبناني ميشيل شلهوب، والمتسابق ربيع سلوم، بغنائهم أغنية "لا عيوني غريبة"، للفنان الراحل وديع الصافي، وبعد انتهائهم من الغناء علقت أحلام على أداء ميشيل حيث قالت له :"لو في إيدي كنت اخترت ميشيل The Voice لهذا العام، لأنه يمتلك خامة صوت غير عادية، ويغني وبيديه يشير لنا ويقول للمطربين الموجودين "أنا هون"، مضيفة :"ذبحتني".

وطلبت من راغب علامة ألا يقوم باختيار ميشيل،حتى تتمكن من اختطافه، ليصبح ضمن فريقها، وبذلك تتخلى عن المتسابقة رباب ناجد، التى قامت باختطافها الحلقة السابقة.

وعلق السوبر ستار راغب علامة على أداء ميشيل قائلا: "يوجد إجماع على أن يكون ميشيل ذا فويس هذا العام".

واختار الفنان راغب علامة، ميشيل شلهوب للانتقال إلى العروض المباشرة من البرنامج، وبذلك غادر ربيع سلوم عن البرنامج.


وفى سياق مختلف، شهد برنامج"ذا فويس" وجود خاصية جديدة، وهى عبارة عن "زر البلوك"، الذي يقوم بمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التى يرغبون فى ضمها لفريقهم.

ويعد برنامج "ذا فويس 5"، من أهم برامج المسابقات الغنائية، ويشارك فيه مواهب من 17 دولة عربية، والبرنامج يقوم بتقديمه ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، ويضم البرنامج في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركًا ضمن فريق كل مدرب، بدلا عن 12، وتعقبها مرحلة "المواجهة" والانتقال إلى "الحلبة" بـ3 مشتركين يتم اختيار اثنين منهم من قبل مدرّب الفريق للتنافس بهما في مرحلة المواجهة.

تعود فكرة ابتكار برنامج "ذا فويس" إلى جون دي مول وذلك فى عام 2010، وهو النسخة العربية من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي ، وانطلق الموسم الأول من المسابقة في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وذلك بمشاركة كلا من "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تواجدوا لثلاث مواسم متتالية.

وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني، وحصل على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقى، إلى جانب عقد أغنية منفردة مع شركتي سوني بيكتشرز إنترتينمنت وبلاتينيوم ريكوردز المسؤولة عن تسويق الإنتاج الفني للبرنامج.

والموسم الخامس يرأس لجنة تحكيمه كلاً من سميرة سعيد، أحلام محمد حماقي، راغب علامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن الكرة القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ ساعتين و 37 دقيقة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ أقل من ساعة

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

منذ ساعة و نصف

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

منذ حوالي 4 ساعات

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

منذ حوالي 8 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 6 ساعات

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيتيس بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش الريال

منذ ساعة و 9 دقيقة

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة: قرار عاجل ضد فالفيردي وتحديد المدرب الجديد للبرسا وإنقلاب ميسي ونجم الفريق يفتح النار على اللاعبين

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من ميسي بعد خسارة برشلونة ضد ليفانتي

منذ 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

ربيع السوري يشعل حماس لجنة التحكيم بغنائه لـ أم كلثوم

"بلوك" من أحلام لراغب علامة في أولى حلقات The Voice.. والأخير: بدأنا المعركة

بكاء أحلام بسبب بلوك راغب: الصوت يستحق

"تحدت حماتها وكسبت الرهان" ربيعة تشعل لجنة تحكيم ذا فويس بأغنية حلم

محمد حماقي لوسيم ناجد :"انت أضفت على الأغنية بصوتك"

رباب ناجد تشعل لجنة تحكيم ذا فويس بأغنية "لا يعرف الشوق"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:24 م

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيتيس بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش الريال

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

03:49 م

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

04:39 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status