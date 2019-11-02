راغب علامة لميشيل شلهوب: "يوجد إجماع أن تكون ذا فويس هذا العام"

اعربت الفنانة أحلام عن سعادتها البالغة بأداء المتسابق اللبنانى ميشيل شلهوب، وأنها تتمنى أن يكون نجم "ذا فويس" لهذا العام.



واشتعلت الحلقة الثانية من حلقات المواجهة فى برنامج "ذا فويس" بين المتسابق اللبناني ميشيل شلهوب، والمتسابق ربيع سلوم، بغنائهم أغنية "لا عيوني غريبة"، للفنان الراحل وديع الصافي، وبعد انتهائهم من الغناء علقت أحلام على أداء ميشيل حيث قالت له :"لو في إيدي كنت اخترت ميشيل The Voice لهذا العام، لأنه يمتلك خامة صوت غير عادية، ويغني وبيديه يشير لنا ويقول للمطربين الموجودين "أنا هون"، مضيفة :"ذبحتني".



وطلبت من راغب علامة ألا يقوم باختيار ميشيل،حتى تتمكن من اختطافه، ليصبح ضمن فريقها، وبذلك تتخلى عن المتسابقة رباب ناجد، التى قامت باختطافها الحلقة السابقة.



وعلق السوبر ستار راغب علامة على أداء ميشيل قائلا: "يوجد إجماع على أن يكون ميشيل ذا فويس هذا العام".



واختار الفنان راغب علامة، ميشيل شلهوب للانتقال إلى العروض المباشرة من البرنامج، وبذلك غادر ربيع سلوم عن البرنامج.





وفى سياق مختلف، شهد برنامج"ذا فويس" وجود خاصية جديدة، وهى عبارة عن "زر البلوك"، الذي يقوم بمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التى يرغبون فى ضمها لفريقهم.



ويعد برنامج "ذا فويس 5"، من أهم برامج المسابقات الغنائية، ويشارك فيه مواهب من 17 دولة عربية، والبرنامج يقوم بتقديمه ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، ويضم البرنامج في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركًا ضمن فريق كل مدرب، بدلا عن 12، وتعقبها مرحلة "المواجهة" والانتقال إلى "الحلبة" بـ3 مشتركين يتم اختيار اثنين منهم من قبل مدرّب الفريق للتنافس بهما في مرحلة المواجهة.



تعود فكرة ابتكار برنامج "ذا فويس" إلى جون دي مول وذلك فى عام 2010، وهو النسخة العربية من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي ، وانطلق الموسم الأول من المسابقة في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وذلك بمشاركة كلا من "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تواجدوا لثلاث مواسم متتالية.



وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني، وحصل على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقى، إلى جانب عقد أغنية منفردة مع شركتي سوني بيكتشرز إنترتينمنت وبلاتينيوم ريكوردز المسؤولة عن تسويق الإنتاج الفني للبرنامج.



والموسم الخامس يرأس لجنة تحكيمه كلاً من سميرة سعيد، أحلام محمد حماقي، راغب علامة.