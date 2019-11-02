تريزيجيه .. ثامن لاعب مصري يسجل في أرض الضباب

قلب نادي ليفربول تأخره أمام مضيفه أستون فيلا بهدف نظيف إلى فوز بهدفين لهدف في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الأنجليزي الممتاز الذي حافظ ليفربول على فارق الست نقاط مع مطارده السيتي في جدول ترتيبه.





وشهد ملعب "فيلا بارك" تسجيل نجم الفيلانز المصري الدولي "محمود حسن تريزيجيه" هدف فريقه الوحيد في المباراة.





وبهذا الهدف يصبح تريزيجيه ثامن اللاعبين المصريين الذي يسجلون في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله الحالي الذي بدأ في عام 1992.





وسبق تريزيجيه سبعة نجوم إستطاعوا هز شباك الخصوم في الدوري الأقوى في العالم.





7- أحمد حسام ميدو





بدأ مسيرته في البريمييرليج مع توتنهام في مطلع عام 2005 في فترة الإنتقالات الشتوية بعد فترة غير ناجحة مع روما الإيطالي، لعب لتوتنهام وويست هام وميدلسبرة وويجان.





كانت باكورة أهدافه للفريق اللندني أمام بورتسموث حين سجل ثنائية في فبراير 2005 ، سجل ما مجموعه 29 هدفاً في الفرق التي مثلها.





6- حسام غالي





إنضم نجم وسط الأهلى المصري المعتزل من فينورد الهولندي لتوتنهام الإنجليزي مطلع موسم 2006/2007 حيث قضى ثلاثة مواسم مع السبيرز تخللها إعارة لنادي ديربي كاونتي، يمتلك هدفاً وحيداً في البريميرليج وكان في مرمى واتفورد في مارس عام 2007، رحل عن الفريق بعد الأزمة الشهيرة مع مدربه مارتن يول.





5- عمرو زكي





إنضم لنادي ويجان في صيف عام 2008، سجل إنطلاقة قوية في ملعب JJB مع ويجان وسجل أولى أهدافه أمام ويست هام في شهر أغسطس من نفس العام، بعد تسجيله عشرة أهداف إفتعل مشكلة مع مدربه ستيف بروس ليرحل عن الفريق.





إنضم مرة أخرى لنادي هال سيتي لكن من دون تسجيل أي أهداف.





4- أحمد المحمدي





ينشط المحمدي في إنجلترا منذ عام 2009 حين إنضم من نادي إنبي لصفوف سندرلاند، ومثل أندية هال سيتي وأستون فيلا بالإضافة للقطط السوداء.





سجل أولى أهدافه في الدوري الإنلجيزي أمام ويست بروميتش ألبيون في أكتوبر من عام 2011.





3- رمضان صبحي





إنتقل لنادي ستوك سيتي قادماً من النادي الأهلى في صيف عام 2016، مثل أيضاً نادب هيدرسفيلد تاون الذي يلعب معاراً منه للنادي الأهلى حالياً بعد هبوطه نهاية الموسم الماضي.





يمتلك رمضان صبحي هدفين فقط في البرمييرليج سجلهما بقميص ستوك، حيث كان أول هدف له في مرمى ويست بروميتش ألبيون في ديسمبر عام 2017 والآخر في مرمى هيدرسفيلد تاون.





2- أحمد حجازي





إنتقل حجازي لفريق وست بروميتش ألبيون في صيف عام 2017 بنظام الإعارة التي تحولت لإنتقال كامل فيما بعد.





سجل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي في أولى لقاءاته مع "الباجيز" في إفتتاحية موسم 2017-2018 في شباك بورنموث، ينشط حالياً ويست بروميتش في التشامبيونشيب، وهو مرشح فوق العادة للعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي الممتاز.





1- محمد صلاح





سجل صلاح أولى أهدافه في الدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي بعد إنضمامه في يناير عام 2014 حيث إفتتح أهدافه في مرمى أرسنال في أبريل عام 2014 في اللقاء الذي إنتهى بسداسية نظيفة، كما سجل هدفاً آخر في ستوك سيتي.





بعد فترة غير ناجحة في ملعب ستامفورد بريدج ذهب في إعارة لفيرونتينا، ثم إنتقل لروما، حتى عاد للبرمييرليج من الباب الكبير مع ليفربول في صيف عام 2017 حيث سجل أولى أهدافه في مباراته الأولى في إفتتاحية الموسم ضد واتفورد.





توج صلاح بلقب هداف الدوري في موسمي 2017-2018 و 2018-2019، ويمتلك مع الريدز 59 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز وبالطبع الحصيلة قابلة للزيادة.