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تقرير - انقلاب ميسي على فالفيردي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:48 م
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ميسي وفالفيردي
ميسي وفالفيردي
حسام مجدي
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شهدت الساعات القليلة الماضية إنقلاب مفاجئ من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة على إرنستو فالفيردي مدرب الفريق وبالتحديد عقب هزيمة ليفانتي المذله.

هزيمة برشلونة على يد ليفانتي

وتلقى نادي برشلونة اليوم السبت 2 نوفمبر هزيمة ثقيله على يد نظيره نادي ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ميسي يقرب رحيل فالفيردي

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة كان لا يمانع في بقاء فالفيردي مع الفريق هذا الموسم.

وكشفت الصحيفة أنه بعد هزيمة برشلونة اليوم على يد نادي ليفانتي في الدوري الإسباني جعلت صبر ميسي ينفذ ويعترض على وجود فالفيردي مع الفريق حاليا ويرغب في إقالته.

تغير موقف ميسي

وكان ميسي في وقت سابق ضد إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق ليتم المحافظة على استقرار الفريق ولكن ماذا حدث ليتغير رأي قائد برشلونة بهذه الطريقة وبشكل مفاجئ؟

5 أسباب تسببت في إنقلاب ميسي على فالفيردي

ورصد موقع "الفجر" أبرز 5 أسباب من الممكن أن تكون قد تسببت في إنقلاب ميسي على فالفيردي

1- الخروج من دوري الأبطال الموسم الماضي والغياب عن المنافسة

ودع نادي برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على يد نادي ليفربول بشكل مذل من الدور نصف النهائي برباعية.

ولكن لم يقف الأمر عند هذا الحد بل ظهر النادي الكتالوني بشكل مخيب للآمال فلم يظهر الفريق بشكل تنافسي قوي حتى الآن في دور المجموعات على الرغم من تواجده في صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط ولكن لا يبدو أنه سيصل إلى مراحل متقدمة هذا الموسم.

2- الأداء السئ للفريق

وظهر برشلونة بأداء سئ جدا خلال الفترة الماضية لم يقنع الجماهير أو اللاعبين أو إدارة النادي وتسبب في نشوب بعض الخلافات بين اللاعبين أنفسهم خلال الفترة الأخيرة.

3- كثرة الهزائم خارج الديار

وتعرض برشلونة لهزائم كثيرة خارج أرضه هذا الموسم حيث خاض الفريق 8 مباريات خلال الموسم الحالي خارج ملعبه بمختلف المسابقات وفاز بثلاث مباريات فقط منهم.

4- الهزيمة بنتائج كبيرة على يد فرق صغيرة

كما تعرض برشلونة إلى هزيمتين بنتائج كبيرة على يد أندية صغيرة مثل بيفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وعلى يد غرناطة بهدفين نظيفين بينما تعادل مع أوساسونا بهدفين لكل فريق.

5- صفقات صيفية ضعيفة

وعقد نادي برشلونة 5 صفقات خلال الانتقالات الصيفية الماضية لتدعيم الفريق وهم "فرينكي دي يونج، إيمرسون جونيور، نوربيرتو نيتو، أنطوان جريزمان، جونيور فيربو" مقابل حوالي 207 مليون يورو.

ولكن تفاجئ الجميع أن الصفقات الخمسة التي عقدها برشلونة في الصيف الماضي لم تكن على المستوى المنتظر من الجماهير ليطالب ميسي النادي بالتعاقد مع لاعبين جدد في الشتاء أبرزهم لاوتارو مارتينيز وميلان سكرينيار لاعبا نادي إنتر ميلان.

وبسبب هذه الأسباب الخمسة بدأ ميسي ينقلب على فالفيردي وصبره ينفذ لتبدأ فرص المدرب في البقاء مع برشلونة حتى نهاية الموسم.

بدائل فالفيردي في برشلونة

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هناك بديلين محتملين لفالفيردي في حالة رحيله عن برشلونة وهما رونالد كومان مدرب منتخب هولندا أو مارسيلو جالاردو مدرب نادى ريفر بليت الأرجنتيني.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي سلافيا براج يوم الثلاثاء القادم 5 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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