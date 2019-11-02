Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدير البرنامج الرئاسي لصحة المرأة يكشف مفاجأة بشأن مرض سرطان الثدي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:50 م
Advertisements
الدكتور أحمد السيد مرسي
الدكتور أحمد السيد مرسي
كساب أحمد
Advertisements
"مرسي": نسبة الشفاء من مرض سرطان الثدي عند الكشف المبكر تصل لـ90%

قال الدكتور أحمد السيد مرسي، المدير التنفيذي للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، إن هذا البرنامج يخدم 28 مليون سيدة سنويًا، ويهدف للكشف على الأمراض غير السارية، وأورام الثدي، وتم تقديم الخدمة الصحية لأكثر من 2 مليون سيدة فوق الـ18 عامًا.

وتابع المدير التنفيذي للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن اليوم بدأت المرحلة الثانية للمبادرة في محافظة القاهرة، وخلال 3 أسابيع سينضم للقاهرة 11 محافظة، لافتَا إلى أن الإقبال على المبادرة أفضل من المتوقع.

وأشار إلى أن نسبة شفاء ورم الثدي عند الكشف المبكر تصل لـ90%، وهناك فريق طبي كامل في المبادرة لتقديم خدمة طبية متكاملة للمرأة، مضيفًا أن أعداد مرضى السمنة كبيرة، وبدأت الوزارة تعد برنامج متكامل لعلاج مرضى السمنة.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 8 ساعات

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي

منذ أقل من ساعتين

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 4 ساعات

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يرفض هدية برشلونة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول رد فعل من ميسي بعد خسارة برشلونة ضد ليفانتي

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 9 ساعات

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

منذ حوالي 6 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:24 م

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يرفض هدية برشلونة

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

03:49 م

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

04:39 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي

11:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status