مدير البرنامج الرئاسي لصحة المرأة يكشف مفاجأة بشأن مرض سرطان الثدي

"مرسي": نسبة الشفاء من مرض سرطان الثدي عند الكشف المبكر تصل لـ90%





قال الدكتور أحمد السيد مرسي، المدير التنفيذي للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، إن هذا البرنامج يخدم 28 مليون سيدة سنويًا، ويهدف للكشف على الأمراض غير السارية، وأورام الثدي، وتم تقديم الخدمة الصحية لأكثر من 2 مليون سيدة فوق الـ18 عامًا.وتابع المدير التنفيذي للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن اليوم بدأت المرحلة الثانية للمبادرة في محافظة القاهرة، وخلال 3 أسابيع سينضم للقاهرة 11 محافظة، لافتَا إلى أن الإقبال على المبادرة أفضل من المتوقع.وأشار إلى أن نسبة شفاء ورم الثدي عند الكشف المبكر تصل لـ90%، وهناك فريق طبي كامل في المبادرة لتقديم خدمة طبية متكاملة للمرأة، مضيفًا أن أعداد مرضى السمنة كبيرة، وبدأت الوزارة تعد برنامج متكامل لعلاج مرضى السمنة.