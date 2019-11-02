أخبار ريال مدريد: الريال يذبح نجمي الفريق ونجم الملكي يقضي على مدرب برشلونة ونجم باريس يقترب من ريال مدريد بشكل رسمي

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 2 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها استعداد شركة أديداس للأدوات الرياضية لتمويل صفقة الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- عاجل - نجم ريال مدريد يقرب إدارة برشلونة من إقالة فالفيردي

تمكن نجم ريال مدريد السابق من إقناع إدارة برشلونة بالإطاحة بالإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني .

وأشارت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن هناك اتجاه داخل مكاتب برشلونة لإقالة الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، بعدما تعرض الأخير لهزيمة مهينة ضد ليفانتي بثلاثية مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق بورخا مايورال نجم ريال مدريد السابق .

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن هزيمة برشلونة اليوم على يد نجم ريال مدريد السابق ورفاقه في ليفانتي جائت لتنهي حالة الانقسام داخل إدارة برشلونة حول مصير فالفيردي مع الفريق .

وأشارت، أنه بالرغم من حالة اهتزاز المستوى التي يعاني منها برشلونة خلال الموسم الحالي لم تكن كافية لإقناع مسؤولو النادي من أجل الإطاحة بفالفيردي، إلا أن تألق نجم ريال مدريد السابق ورفاقه ضد برشلونة وتحقيقهم لفوز مفاجئ، أنهى حالة الانقسام .

وأكدت، أنه حال تمكن ريال مدريد من الفوز على نظيره ريال بيتيس مساء اليوم، وتصدره جدول ترتيب الليجا، وبالتالي هبوط برشلونة لمركز الوصافة، قد يعصف بالإسباني فالفيردي من منصبه حال التعرض لهزيمة أخرى خلال الفترة المقبلة .

وكان برشلونة قد بادر بتسجيل الهدف الأول ضد مضيفه ليفانتي، بعدما سجل ليونيل ميسي من ضربة جزاء في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، ولكن في الشوط الثانى إنتفض فريق ليفانتى ليسجل ثلاثيه فى 8 دقائق فقط عن طريق كل من خوسيه كامبانيا وبورخا مايورال نجم ريال مدريد السابق ونيمانجا رادوجا ليتعرض العملاق الكتالوني لهزيمة مفاجئة ويواصل الفريق اهتزاز المستوى تحت قيادة فالفيردي خلال الفترة الأخيرة.





- ريال مدريد يذبح نجميه

ينوي ريال مددري الإسباين الاستغناء عن اثنين من لاعبي الخط الهجومي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل لضم صفقات جديدة.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن إدارة ريال مدريد تنوي التخلص من الثنائي ماريانو دياز وإبراهيم دياز في شهر يناير المقبل حيث سيرحل الأول بشكل نهائي، أما الثاني سيخرج معارًا.

ولم يحصل ماريانو دياز على أي دقيقة للمشاركة مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث بات خارج خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بينما إبراهيم دياز العقبة أمامه هي وجود العديد من اللاعبين في نفس مركزه خاصة مع تألق البرازيلي رودريجو جويس.

ورغم رفض الثنائي إبراهيم وماريانو الرحيل في الصيف الماضي، لكنهما قررا إعادة النظر في مستقبلهما خلال يناير المقبل.





- زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد ضد بيتيس

يستقبل ريال مدريد ضيفه ريال بيتيس مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ويتطلع الفريق الملكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة الضغط على المتصدر برشلونة.

ويسعى رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لحصد النقاط الثلاث وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحهم دفعة إيجابية قبل المباراة المقبلة أمام جالطة سراي التركي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

واستقر زيدان على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام ريال بيتيس، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - مارسيلو

خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - كروس

خط الهجوم : إيدين هازارد - كريم بنزيمة - رودريجو





- أديداس تقرب نجم باريس سان جيرمان من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن شركة أديداس العالمية للملابس الرياضية تخطط للتدخل من أجل رحيل المهاجم الشاب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان والمساعدة في رحيله إلى ريال مدريد أو يوفنتوس.

وأفادت صحيفة دياريو جول المقربة من النادي الملكي بأن شركة أديداس ستعمل على رحيل الدولي الفرنسي الشاب كيليان مبابي البالغ من العمر 20 عاماً من باريس سان جيرمان وهي على أتم الاستعداد لتمويل ريال مدريد أو يوفنتوس لحسم الصفقة في الصيف.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أديداس الشركة الراعية لناديي يوفنتوس وريال مدريد تعرف جيداً القيمة التسويقية الكبيرة للغاية التي ستأتي مع وصول كيليان مبابي إلى يوفنتوس أو ريال مدريد، حيث تعتبره الخليفة الشرعي للأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في حالة أخفق باريس سان جيرمان في الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى فإن احتمالية رحيل نجم المنتخب الفرنسي عن النادي الفرنسي في صيف عام 2021 سوف تزداد قوة.





- رقم سلبي لبيتيس قبل مواجهة ريال مدريد

يستضيف ريال مدريد مساء اليوم السبت نظيره ريال بيتيس في مباراة مرتقبة على ملعب سانتياجو بيرنابيو وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر الدوري الإسباني.

ويخوض ريال مدريد المباراة بعد أيام قليلة من اكتساحه لديبورتيفو ليجانيس بخماسية على ملعب سانيتاجو بيرنابيو مساء الأربعاء الماضي ليواصل الملكي ضغطه على برشلونة الذي خسر اليوم من ليفانتي في صراع لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويسافر ريال بيتيس إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو ببعض الثقة بعد تحقيقه الفوز على سيلتا فيجو يوم الأربعاء الماضي في الأندلس.

وفشل ريال بيتيس في تحقيق أي فوز خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم، حيث تعادل مرة وخسر 4 مرات قبل مواجهته لريال مدريد الليلة في سانتياجو بيرنابيو.

ولن يتوقف الأمر عند هذا الرقم، حيث يمتلك ريال بيتيس رقماً كارثياً خارج ملعبه منذ الموسم الماضي، حيث خاض في آخر 10 مباريات خارج الأندلس خسر منها 8 مباريات.





- ريال مدريد يسعى لاستغلال هدية برشلونة

يستضيف ريال مدريد مساء اليوم السبت نظيره ريال بيتيس في مباراة مرتقبة على ملعب سانتياجو بيرنابيو وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر الدوري الإسباني.

ويخوض ريال مدريد المباراة بعد أيام قليلة من اكتساحه لديبورتيفو ليجانيس بخامسية على ملعب سانيتاجو بيرنابيو مساء الأربعاء الماضي ليواصل ضغطه على برشلونة الذي خسر من ليفانتي اليوم في صراع لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويلعب ريال مدريد المباراة وعينه على الكثير من الأهداف والأرقام التي يرغب في تحقيقها أو الحفاظ عليها ويأتي على رأسها بالتأكيد الفوز والنقاط الثلاث.

ويخوض ريال مدريد المباراة على ملعبه سانتياجو بيرنابيو على أمل مواصلة النتائج الجيدة، حيث لم يعرف النادي الملكي طعم الهزيمة على ملعبه حتى الآن هذا الموسم.

وفاز ريال مدريد 4 مباريات متتالية على ملعبه سانتياجو بيرنابيو ويستهدف تحقيق الفوز الخامس اليوم قبل أيضاً استقباله جلطة سراي على نفس الملعب يوم الأربعاء القادم.





- ميسي يحسم مصير هدف الملكي

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني حسم موقفه من التعاقد مع كريستيان إريكسن نجم توتنهام الإنجليزي في الأسابيع القليلة الماضية.

وكشفت صحفية ديلي إكسبرس البريطانية أن ليونيل ميسي منع برشلونة من التعاقد مع إريكسن في سوق الانتقالات الصيفية الماضية رغم سعي الدنماركي للرحيل عن البريمرليج.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إريكسن سعى إلى الرحيل عن توتنهام في الصيف الماضي بعد الهزيمة في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول وارتبط بالانضمام إلى عدد من الأندية مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن صانع الألعاب الدنماركي يسعى للانتقال إلى أندية مثل برشلونة أو ريال مدريد بعد أن أصبح واحد من أفضل النجوم في خط الوسط على مستوى أوروبا على مدار السنوات الست الماضية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن برشلونة كان يفضل التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد دراسة مستواه الفني والبدني لكن ميسي لم يوافق على ذلك.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد كان يحاول إقناع المدرب زين الدين زيدان بأن إريكسن هو البديل الناجح في حال فشل صفقة بول بوجبا إلا أن الوقت تأخر على اتمام الصفقة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مجلس إدارة توتنهام أجرى مناقشات مع مسؤولي برشلونة للتعاقد مع إيفان راكيتيتش وكارليس ألينا مقابل إريكسن والذي أنهى أي إمكانية للانضمام إلى ريال مدريد بعد تفضيل بول بوجبا عليه.





- هازارد أعلى نجوم الملكي في القيمة التسويقية

كشفت تقارير إحصائية عالمية أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في قائمة أعلى الأندية في العالم من حيث القيمة التسويقية للاعبين خلف مانشستر سيتي المتربع على الصدارة ومتفوقاً على برشلونة الذي يحتل المرتبة الثالثة.

وكشف موقع ترانسفير ماركت عن القيمة التسويقية الإجمالية للاعبي ريال مدريد والتي بلغت مليار و190 مليون يورو متخلفاً عن مانشستر سيتي بـ9 مليون يورو.

ويعتبر إدين هازارد هو الأعلى سعراً بين جميع لاعبي الريال، حيث تبلغ قيمته التسويقية 150 مليون يورو وذلك رغم أن النادي تعاقد معه في الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو فقط وهذا يعود إلى أن عقده مع تشيلسي كان قد شارف على الانتهاء وقتها.

وكشف الموقع العالمي عن وجود فارق كبير بين إدين هازارد وباقي لاعبي الريال، حيث يحتل فينيسيوس جونيور ورافاييل فاران المركز الثاني بالمناصفة بقيمة سوقية تصل إلى 70 مليون يورو أي أقل من نصف سعر هازارد.

ويعتبر إبراهيم دياز هو صاحب أدنى قيمة سوقية في الفريق بـ17 مليون يورو وهذا رقم كبير بالنسبة للاعب لم يخض سوى 10 دقائق منذ بداية الموسم وهناك أندية في الدوري الإسباني لا يصل سعر أفضل لاعبيها إلى هذا الحد



