Advertisements
Advertisements
Advertisements

رضوان الأسمر ينتقل إلى العروض المباشرة.. وهذه رسالة أحلام لـ أحمد عبد العزيز

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:44 م
Advertisements
احمد عبدالعزيز
احمد عبدالعزيز
هبة أحمد
Advertisements
اشتعلت الحلقة الثانية من حلقات، المواجهة فى برنامج ذا فويس بين المتسابقين الثلاثة أحمد عبد العزيز، رضوان الأسمر، محمد أوليا، بغنائهم أغنية "ما يسوى للفنان حسين الجسمى"، وخطف الفنان محمد حماقي أحمد عبدالعزيز.

وبعد انتهائهم من الغناء، قالت أحلام للمتسابق أحمد :"أنا بالنسبالى اللى فرفح قلبى وهو بيغنى،يمكن الخرزة الزرقا اللى حطتها هى اللى اليوم خلت صوتك كده يفرفح".

ليداعبه حماقى قائلا :"والدتك دلوقتى زمانها مفرفحة".

واختارت الفنانة سميرة سعيد المتسابق رضوان الأسمر للانتقال إلى العروض المباشرة.



وفى سياق مختلف، شهد برنامج"ذا فويس" وجود خاصية جديدة، وهى عبارة عن "زر البلوك"، الذي يقوم بمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التى يرغبون فى ضمها لفريقهم.

ويعد برنامج "ذا فويس 5"، من أهم برامج المسابقات الغنائية، ويشارك فيه مواهب من 17 دولة عربية، والبرنامج يقوم بتقديمه ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، ويضم البرنامج في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركًا ضمن فريق كل مدرب، بدلا عن 12، وتعقبها مرحلة "المواجهة" والانتقال إلى "الحلبة" بـ3 مشتركين يتم اختيار اثنين منهم من قبل مدرّب الفريق للتنافس بهما في مرحلة المواجهة.

تعود فكرة ابتكار برنامج "ذا فويس" إلى جون دي مول وذلك فى عام 2010، وهو النسخة العربية من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي ، وانطلق الموسم الأول من المسابقة في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وذلك بمشاركة كلا من "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تواجدوا لثلاث مواسم متتالية.

وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني، وحصل على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقى، إلى جانب عقد أغنية منفردة مع شركتي سوني بيكتشرز إنترتينمنت وبلاتينيوم ريكوردز المسؤولة عن تسويق الإنتاج الفني للبرنامج.

والموسم الخامس يرأس لجنة تحكيمه كلاً من سميرة سعيد، أحلام محمد حماقي، راغب علامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن الكرة القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

منذ ساعة و نصف

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

منذ حوالي 4 ساعات

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 6 ساعات

تقرير - انقلاب ميسي على فالفيردي

منذ 43 دقيقة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

منذ حوالي 8 ساعات

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيتيس بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش الريال

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أخبار برشلونة: قرار عاجل ضد فالفيردي وتحديد المدرب الجديد للبرسا وإنقلاب ميسي ونجم الفريق يفتح النار على اللاعبين

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ أقل من ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

هكذا أبدى محمد حماقى إعجابه بـ يمان الحاج

راغب علامة: كل حرامي وفاسد وعميل في لبنان عنده حصانة

حماقي لـ أحمد عبد العزيز: "ماحستش إنك مصري"

حماقي لمتسابقة بـ"ذا فويس": "لو مخترتنيش هنتحر"

محمد حماقي يشوق متابعيه لحلقة غدًا من برنامج المسابقات "ذا فويس "

أحلام تشوق جمهورها لحلقة غدًا من برنامج "ذا فويس"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:24 م

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيتيس بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش الريال

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

03:49 م

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

04:39 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status