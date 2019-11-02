رضوان الأسمر ينتقل إلى العروض المباشرة.. وهذه رسالة أحلام لـ أحمد عبد العزيز



وبعد انتهائهم من الغناء، قالت أحلام للمتسابق أحمد :"أنا بالنسبالى اللى فرفح قلبى وهو بيغنى،يمكن الخرزة الزرقا اللى حطتها هى اللى اليوم خلت صوتك كده يفرفح".



ليداعبه حماقى قائلا :"والدتك دلوقتى زمانها مفرفحة".



واختارت الفنانة سميرة سعيد المتسابق رضوان الأسمر للانتقال إلى العروض المباشرة.







وفى سياق مختلف، شهد برنامج"ذا فويس" وجود خاصية جديدة، وهى عبارة عن "زر البلوك"، الذي يقوم بمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التى يرغبون فى ضمها لفريقهم.



ويعد برنامج "ذا فويس 5"، من أهم برامج المسابقات الغنائية، ويشارك فيه مواهب من 17 دولة عربية، والبرنامج يقوم بتقديمه ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، ويضم البرنامج في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركًا ضمن فريق كل مدرب، بدلا عن 12، وتعقبها مرحلة "المواجهة" والانتقال إلى "الحلبة" بـ3 مشتركين يتم اختيار اثنين منهم من قبل مدرّب الفريق للتنافس بهما في مرحلة المواجهة.



تعود فكرة ابتكار برنامج "ذا فويس" إلى جون دي مول وذلك فى عام 2010، وهو النسخة العربية من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي ، وانطلق الموسم الأول من المسابقة في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وذلك بمشاركة كلا من "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تواجدوا لثلاث مواسم متتالية.



وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني، وحصل على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقى، إلى جانب عقد أغنية منفردة مع شركتي سوني بيكتشرز إنترتينمنت وبلاتينيوم ريكوردز المسؤولة عن تسويق الإنتاج الفني للبرنامج.



والموسم الخامس يرأس لجنة تحكيمه كلاً من سميرة سعيد، أحلام محمد حماقي، راغب علامة.

اشتعلت الحلقة الثانية من حلقات، المواجهة فى برنامج ذا فويس بين المتسابقين الثلاثة أحمد عبد العزيز، رضوان الأسمر، محمد أوليا، بغنائهم أغنية "ما يسوى للفنان حسين الجسمى"، وخطف الفنان محمد حماقي أحمد عبدالعزيز.