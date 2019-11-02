المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته استعدادا لبطولة أمم الإفريقيا تحت 23 عام





واصل المنتخب الأوليمبي مرانه مساء اليوم على ملعب وادي دجله بالعين السخنة، في إطار الإستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.





تفاصيل تدريب منتخب مصر الأولمبي قبل أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020





قام شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بتقسيمة بين اللاعبين وتنوعت التدريبات التخصصية للمدافعين والمهاجمين، ونصح المدير الفني اللاعبين بتجنب الالتحامات القوية في المران خشية الإصابات قبل البطولة.





وشهد المران شؤح من الجهاز الفنى علي طريقة لعب منتهب مالي منافس مصر الأول فى مباراة الإفتتاح بالبطولة، بعد أن شاهد اللاعبون تسجيلا لاحدي مبارياتهم في التصفيات الافريقية المؤهلة وعلم كل لاعب الدور المطلوب منه.





ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الأخير بالعين السخنة مساء الغد قبل العودة للمعسكر الأخير بالقاهرة إستعدادا للبطولة.





وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة ال 21 لاعب التي ستشارك في البطولة وهم :





حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي





خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمودالجزار ، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، احمد ابوالفتوح، كريم العراقي





خط الوسط : اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر





خط الهجوم : رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور

، عبدالرحمن مجدي





خط الهجوم : مصطفي محمد، صلاح محسن ، احمد ياسر ريان





وتقع الفراعنة في المجموعة الأولي بجانب كل من غانا ومالي والكاميرون.







