عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول، علي قراره الأخير بشأن التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ولاعب الزمالك السابق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





ويرغب الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر في مشاهدة محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة والذي يستعد لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى ستنطلق الشهر الجاري.





وقرر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي للمعسكر الجاري والذي سيخوض فيه الفراعنه مواجتين أمام كينيا وجزر القمر يومي يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.





وسيراقب الجهاز الفنى للأهلي اللاعب مع منتخب مصر للإستقرار علي ضمه من عدمه، خاصة بعد التقارير الصحفية الماضية التى أشارت إلي إختلافات في وجهات النظر بين مؤيد ومعارض لضم كهربا في يناير القادم.





وكان كهربا قد شارك مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في 4 مباريات منذ رحيله عن الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وسحل هدف وحيد.