Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:40 م
Advertisements
كهربا
كهربا
محمد جمال
Advertisements
استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول، علي قراره الأخير بشأن التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ولاعب الزمالك السابق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ويرغب الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر في مشاهدة محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي مع منتخب مصر خلال الفترة المقبلة والذي يستعد لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى ستنطلق الشهر الجاري.

وقرر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي للمعسكر الجاري والذي سيخوض فيه الفراعنه مواجتين أمام كينيا وجزر القمر يومي يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وسيراقب الجهاز الفنى للأهلي اللاعب مع منتخب مصر للإستقرار علي ضمه من عدمه، خاصة بعد التقارير الصحفية الماضية التى أشارت إلي إختلافات في وجهات النظر بين مؤيد ومعارض لضم كهربا في يناير القادم.

وكان كهربا قد شارك مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي في 4 مباريات منذ رحيله عن الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وسحل هدف وحيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مدرب الأهلي كهربا السويسري فايلر الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 7 ساعات

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

منذ حوالي 8 ساعات

تقرير - انقلاب ميسي على فالفيردي

منذ 43 دقيقة

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 7 ساعات

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيتيس بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش الريال

منذ ساعة و 7 دقيقة

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 6 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار برشلونة: قرار عاجل ضد فالفيردي وتحديد المدرب الجديد للبرسا وإنقلاب ميسي ونجم الفريق يفتح النار على اللاعبين

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

الأهلي يحرج كهربا

أول رد فعل من "فايلر" على ضم "كهربا"

خاص - أول رد رسمي من الأهلي على التعاقد مع "كهربا"

بالأرقام.. ماذا قدم كهربا مع أفيس البرتغالي قبل الإنضمام للأهلي ؟

الأهلي يحاول إقناع فايلر بضم كهربا

فايلر يحدد موقفه من التعاقد مع كهربا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:24 م

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيتيس بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش الريال

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

03:49 م

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

04:39 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

09:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status