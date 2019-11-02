شاهد.. شابان يقفزان على ظهر قطار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشابين يقفان على سطح أحد القطارات، ويمسكون في كوبري يمر أسفله القطار، دون أن يتدخل أي أحد من المواطنين المتواجدون على رصيف المحطة، لينصح الشابين بالنزول من على سطح القطار حرصا على حياتهم.



هذا وقد لقى شاب يدعى محمد عيد والمعروف إعلاميا بـ "ضحية التذكرة" مصرعه عقب قفزه من القطار، لعدم دفعه قيمة التذكرة، مما أثار غضب المواطنين، والرأي العام.



وتوجه وزير النقل إلى أسرة المتوفى لتقديم العزاء لهم، وقرر صرف 100 ألف جنيه لأسرته، وتوفير فرصة عمل بهيئة السكك الحديدية لأحد أفراد أسرته.

