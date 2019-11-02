رئيس هيئة قناة السويس لـ المتربصين بالدولة: "إحنا بنرد بالأرقام" (فيديو)

وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، رسالة للحاقدين والمتربصين بمصر وما يشاع حول أن أموال القناة ذهبت دون داعي قائلًا: "إحنا استردنا فلوس القناة الجديدة في أقل من سنة"، مشيًرا إلى أن أعلى إيراد شهري كان في أكتوبر بحوالي 515 مليون دولار، بينما العام الماضي بنفس الشهر 509 مليون دولار بفارق 9 مليون دولار.



وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه تم مرور أعلى عدد سفن في أكتوبر بحوالي 1790 في مقابل 1657 العام الماضي من نفس الشهر بفارق 133 سفينة، لافتًا إلى أن قناة السويس الجديدة سمحت بمرور هذا العدد الكبير.



وتابع: "تصنيف قناة السويس كان سيتأثر إذا لم يتم حفر القناة الجديدة لعدم قدرتها على استقبال السفن العملاقة"، لافُتا إلى أن السفن تمر من أطول ممر ملاحي في أقصر مدة؛ حيث يتم المرور في 11 ساعة بدلا من 22 ساعة، معلقا: "معدتش في انتظار.. وكان سابقا يصل الانتظار لـ 8 ساعات.. الناس كلها بتفضل قناة السويس".



وتابع: "مش كانوا بيقولوا الفلوس اللي صرفنها مش هنستردها أدينا أخدنها.. وكانوا بيقولوا أنها ترعة إحنا دلوقتي بنرد بالأرقام"، معقبًا: "أرقام القناة معروفة للعالم وصعب يتلعب فيها".

