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يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:59 م
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بوابة الفجر
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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني YALLA SHOOT لمواجهة نظيره نادي ريال بتيس اليوم السبت 2 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس وملعب اللقاء
وتلعب مباراة ريال مدريد وريال بيتيس KORA ONLINE اليوم بالدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سانتياجو برنابيو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس
وستذاع مباراة ريال مدريد ونظيره ريال بيتيس اليوم بالدوري الإسباني على قناة "BEIN SPORTS HD3" بتعليق رؤوف خليف.

تشكيل ريال مدريد المتوقع
ومن المتوقع أن يدخل نادي ريال مدريد مواجهة ريال بيتيس اليوم بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى : تيبو كورتوا.
في خط الدفاع : رافائيل فاران ، سيرجيو راموس ، فيرلاند ميندي ، ألفارو أودريوزولا.
في خط الوسط : إيسكو ، كاسيميرو و لوكا مودريتش.
في خط الهجوم : رودريجو جويس ، إيدين هازارد و كريم بنزيما.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد اليوم
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس بالدوري الإسباني بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني
ويتواجد نادي ريال KORA LIVE في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

بينما يتواجد نادي ريال بيتيس في المركز السادس عشر KORA GOAL من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 12 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

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