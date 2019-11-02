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يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:54 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يفتتح سانتياجو برنابيو أبوابه بين فريق ريال مدريد ونظيره ريال بيتيس ضمن منافسات الاسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني ، خاض الملكي 10 مباريات فاز في 6 مباريات وتعادل ثلاث لقاءات ، وتلقي هزيمة واحدة من فريق مايوركا بهدف دون رد ، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 21 نقطة ، الجدير بالذكر أن ريال مدريد له مباراة مؤجلة أمام نادى برشلونة ، حيث من المفترض أنه خاض 11 لقاء ، على الجانب الآخر نادى ريال بيتيس يحتل المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة ، واليوم المواجهة ستكون قوية وصعبه بالنسبه له خصوصاً أنه سيواجه فريق كبير بحجم نادى ريال مدريد وسيقام اللقاء خارج الديار.

 

وسوف ننقل لكم موعد المباراة اليوم السبت 2 نوفمبر في الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني , في تمام الساعه العاشرة مساءً بتوقيت القاهره على ملعب سانتياجو برنابيو ، يُعرض على قناة beIN SPORTS HD.

 

والآن نتابع عبر موقعكم الرياضي “الفجر الرياضي” كل جديد عن موعد ريال مدريد وريال بيتيس في الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني والتي ستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت الرياض.

 

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

والان تعرف علي موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس :

 

المباراة    ريال مدريد x ريال بيتيس

البطولة   الدوري الإسباني

الموعد والتوقيت    2/11/2019 – الساعة 22:00 توقيت القاهرة

الملعب    ملعب سانتياجو برنابيو

قنوات العرض       beIN SPORTS HD.

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