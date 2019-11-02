عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بيتيس بث مباشر REAL LIVE كورة ستار رابط ماتش الريال beIN LIVE

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفريق ريال بيتيس بث مباشر يلا شوت yalaa shoot ، مساء اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني الممتاز الممتاز، ويسعى فريق ريال مدريد للفوز بالمباراة وتحقيق النقاط الثلاث أملا في تعثر برشلونة اليوم أمام فريق ليفانتي للعودة مجدداً الى صدارة الترتيب والتي يحتلها الفريق الكتالوني بفارق نقطة واحدة عن الريال .

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر كورة ستار kora star والقنوات الناقلة لها
تقام مباراة ريال مدريد وريال بيتيس ، مساء اليوم السبت؛ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والثانية عشر السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، وتذاع حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الأسباني الممتاز، بالاضافة الى امكانية مشاهدة المباراة عبر البث المباشر لموقع الفجر الرياضي.

يلا شوت ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر
ويأمل أبناء زين الدين زيدان استعادة الصدارة بالفوز بمباراة اليوم وترقب نتيجة برشلونة المتصدر، ومن المحتمل أن يدفع المدرب الفرنسي بكل قوته الضاربة في مقدمتهم البلجيكي ايدين هازاراد والويلزي جارث بيل والفرنسي كريم بنزيما

بث مباشر مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الاسباني :-
بث مباشر ريال مدريد يلا شوت، Kora live ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر كورة اون لاين ، لايف يوتيوب ماتشريال مدريد وريال بيتيس ، مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الاسباني ، بث مباشرريال KORA GOAL يلا شوت الريال بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم ضد ريال بيتيس kora star كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa، كورة ستار الاسطورة kora live بث مبارة ريال مدريد يلا شوت koora goal في خدمة مميزه يقدمها موقع الفجر الرياضي.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من صالح جمعة حول مستقبله مع الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 5 ساعات

بعد اقتراب رحيل فالفيردي.. "المُتعجرف" على رادار برشلونة لقيادة الفريق

منذ أقل من ساعتين

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ميسي يقرب فالفيردي من الرحيل عن برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

منذ حوالي 6 ساعات

«رابط يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع NOW

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش Trezeguet

منذ حوالي 5 ساعات

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:05 م

« كورة لايف PLUS » مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN LIVE ماتش ليفربول

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول محمد صلاح اليوم NOW

03:49 م

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش Trezeguet

04:39 م

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

05:02 م

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

08:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status