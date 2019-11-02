كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بيتيس بث مباشر REAL LIVE كورة ستار رابط ماتش الريال beIN LIVE

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفريق ريال بيتيس بث مباشر يلا شوت yalaa shoot ، مساء اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني الممتاز الممتاز، ويسعى فريق ريال مدريد للفوز بالمباراة وتحقيق النقاط الثلاث أملا في تعثر برشلونة اليوم أمام فريق ليفانتي للعودة مجدداً الى صدارة الترتيب والتي يحتلها الفريق الكتالوني بفارق نقطة واحدة عن الريال .





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تقام مباراة ريال مدريد وريال بيتيس ، مساء اليوم السبت؛ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والثانية عشر السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، وتذاع حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الأسباني الممتاز، بالاضافة الى امكانية مشاهدة المباراة عبر البث المباشر لموقع الفجر الرياضي.





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ويأمل أبناء زين الدين زيدان استعادة الصدارة بالفوز بمباراة اليوم وترقب نتيجة برشلونة المتصدر، ومن المحتمل أن يدفع المدرب الفرنسي بكل قوته الضاربة في مقدمتهم البلجيكي ايدين هازاراد والويلزي جارث بيل والفرنسي كريم بنزيما





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