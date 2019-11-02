بسنت فهمي تطالب بتشخيص أزمات شركات القطاع العام قبل تغيير الإدارات

ذكرت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب، بعض المشكلات التي تواجه شركات القطاع العام ، حيث ذكرت أن مشكلات الشركات التابعة للقطاع العام ليست واحدة، حيث إن هناك شركات تحتاج لإدارة جديدة، وشركات أخرى تحتاج إلى تكنولوجيا حديثة، وشركات أخرى تحتاج إلى رؤوس أموال، مشددة على أنه من الخطأ تعميم المشكلات، كما أن حل هذه المشكلات ليست سهلة، بل صعبة للغاية.





وأضافت "فهمي"، خلال حوارها في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، الذي يُعرض على شاشة "الصحة والجمال"، أن ليس كافة شركات القطاع العام في حاجة لإدارات أجنبية أو خاصة، حيث من الممكن أن يتم تطويرها بنفس الإدارات الموجودة بها حاليا ولكن بشكل مختلف، مستطردة :" مقدرش أوحد مشاكل التي تواجه شركات القطاع العام".





وتابعت: "شركات الغزل والنسيج تحتاج غلى خطوط انتاج جديدة كاملة، وهذا يحتاج المزيد من الأموال، وهناك شركات تحتاج إلى تأهيل لدى العمال بها، فيه شركات مشكلتها إنها تقوم بتصنيع أشياء ليست مطلوبة، لو فيه شركة مثلا أو مصنع بيصنع طرابيش، أكيد مش هيبقى ليه فائدة من الاستمرار لأن الطلب على المنتج مش موجود".



