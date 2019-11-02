أسامة ربيع: قناة السويس حققت أعلى إيراد شهري في تاريخها (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس حققت أعلى إيراد شهري في تاريخها بأكثر من 515 مليون دولار، مضيفًا: "لولا إنشاء القناة الجديدة لحدثت مشكلة في عبور السفن العملاقة".



وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه عقب إنشاء القناة الجديدة أصبح عدد السفن العابرة 82 سفينة؛ وهو ضعف الرقم القديم.



وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن القناة الجديدة حققت المرجو منها خلال عام، معلقًا: "كنا هنرجع فلوس ازاي لو كنا مش بنكسب!".



وأوضح أن المصريون استردوا قيمة شهادات قناة السويس بفضل تحقيق العائد من القناة الجديدة، لافتًا إلى أن القناة قلصت عدد ساعات عبور السفن إلى نصف الوقت.



ونوه إلى أن السفن القادمة من شرق آسيا هي أكثر السفن العابرة من القناة، متابعا: "المصريون دفعوا أموال القناة لثقتهم في الرئيس عبدالفتاح السيسي".

