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«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KOOORA LIVE كورة جول رابط ماتش ريال مدريد NOW beIN

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:44 م
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بوابة الفجر
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني نظيره ريال بيتيس لحساب الجولة الثانية عشر بالدوري الاسباني لكرة القدم.

ملعب المباراة
يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مواجهة ريال مدريد وريال بيتيس في الليجا الإسبانية.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر 02-11-2019
ويتطلع ريال مدريد اليوم لتحقيق الانتصار علي حساب ريال بيتيس قبل الموقعة الهامة في الجولة الرابعة من دوري ابطال اوروبا امام جالاطا سراي التركي، ويحاول الريال الدخول بكامل قوته من اجل تجنب مفاجات فريق بيتيس الاندلسي.

موعد المباراة
يوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهره الحادية عشر بتوقيت مكه المكرمه.

القناة المذاعة
بين سبورتس الرياضية

قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس
أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه المستدعاة للقاء ضيفه ريال بيتيس، التى تقام غدا السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فى العاشرة مساء فى الجولة الـ 12 من الدوري الأسباني"الليجا".
وضمت القائمة المكونة 19 لاعبا، وشهدت استمرار غياب الثنائى جاريث بيل وخاميس رودريجيز، فيما عاد البرازيلى فينيسيوس بعد استبعاده من مواجهة ليجانيس الماضية.

وجاءت القائمة كما يلي:
حراسة المرمى: كورتوا - أريولا - التوب.
خط الدفاع: كارباخال - ميليتاو - مارسيلو - راموس - فاران - مارسيلو - ميندى.
خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش - فالفيردى - إيسكو.
خط الهجوم: هازارد - فينسيوس - بنزيما - يوفيتش - رودريجو.
ويحتل ريال مدريد المركز الثانى برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد ريال بيتيس فى المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.
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