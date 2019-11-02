مطار مرسى علم.. واجهة دولية للرحلات الأوروبية

تعمل مصر على جذب شركات الطيران العالمية للهبوط في المطارات المصرية، هو ما يدعم عودة السياحة إلى مصر، قد نجح مطار "مرسى علم" في تحقيق عدد من الإنجازات الدولية بجذب أكبر شركات الطيران على مستوى العالم للهبوط فيه وهو ما يعطي ثقل للمجال الجوي المصري.





أكبر شركة طيران

نجح مطار مرسي علم، اليوم السبت، في استقبال أولي رحلات أحد شركات الطيران الإنجليزية، وهي تعتبر أكبر شركات الطيران العالمية، كانت رحلة الطيران قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية، بعد استجابة الشركة للدعوة أحد شركات مرسي علم للمطارات، قد تضمنت الدعوة هبوط طائراتها بمطار مرسي علم لأول مرة.





استقبلت سلطات المطار، الرحلة برش المياه، كتقليد متبع، للترحيب بأولى الرحلات على مستوى الطيران، كما استقبلت السلطات ركاب الرحلة بحفاوة، وأهدتهم السلطات قطع الشيكولاتة، ووزعت الورود عليهم، بمشاركة الكابتن هشام القشاط نائب مدير المطار الذي رحب بالضيوف وممثلي الشركة الإنجليزية، وعدد من العاملين بالمطار، وبتوجيهات اللواء طيار هاني عقاب.





أكد عماد إمام مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة المطار في مرسي علم، لتشغيل وإدارة المطارات، أن مطار مرسي علم يستقبل ثلاث رحلات أسبوعية، للشركة من ميلانو والبندقية بإيطاليا، ورحلة من برلين بألمانيا.





بوابة مهبط

نجحت إدارة مطار مرسي علم الدولى، في تطوير بوابة مهبط الطائرات الجديدة بتكلفة 5 ملايين جنيه، في 23 اكتوبر الماضي، ليكون المطار جاذب للشركات الطيران العالمية وواجهة مشرفة لمصر.





تتيح البوابة الجديدة التحكم في مدخلات ومخرجات التشغيل أمنيا وجمركيا، هي مزودة بأحدث أجهزة الكشف عن المتفجرات والمعادن والأفراد، كما أن المبني مجهز إداريا لشرطة أمن المواني وإدارة الجمارك ومكاتب لأمن المطار.





أكد عماد إمام مدير عام العلاقات والإعلام في إيماك مرسى علم لإدارة وتشغيل المطارات، علي إحتواء مبني البوابة الجديدة على أحدث أجهزة الاكس راي وأجهزة الكشف عن المفرقعات، كما نجحت إدارة المطار في ربط المبني بمنظومة المراقبة بالكاميرات.





أضاف إمام، أن المبنى يستهدف تأمين دخول وخروج المركبات وتأمين حركة دخول وخروج المواد التشغيلية والأدوات الخاصة بمنطقة العمليات التى تعمل داخل المهبط أو داخل منطقة العمليات الجوية، قد نجحت إدارة المطار في إفتتاح البوابة الرئيسية للمطار بعد إجراءات التحديث ورفع الكفاءة والتى تضمنت تزويدها بأحدث الأنظمة الأمنية والإلكترونية لتأمين الركاب فى الدخول والخروج وأيضآ ربط البوابة بأنظمة المراقبة بالكاميرات.





رحلات سويسرية

في منتصف أكتوبر الماضي، نجح مطار مرسى علم الدولي في جذب أولى رحلات، الخطوط السويسرية العالمية، قادمة من مدينة جنيف، وكان على متنها 121 راكبا، فى ضمن خطة تشغيل خط طيران جنيف - مرسى علم، ولتنشيط السياحة بجنوب البحر الأحمر.





استقبلت سلطات المطار، طائرة" swiss air"، بالبروتوكول المتعارف عليه، لأول رحلة طيران، حيث رشت جسم الطائرة بالمياه فور وصولها إلى أرض المطار، بحضور اللواء طيار هانى عقاب رئيس مجلس إدارة شركة ايماك للمطارات، الذى استقبل الركاب والطاقم بالورود والحلوى، ومشاركة اللواء طارق تبان ذادة مدير المطار، ومديرى الشركة.





أكد عماد إمام مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة ايماك، إن الشركة نجحت في استقبال رحلات ثلاث شركات أوروبية أخرى قبل نهاية عام 2019 ، ستهبط هذه الشركات بصفة دورية بمطار مرسى علم الدولى، ضمن خطة العمل على جذب السياحة الاجنبية من جميع دول العالم إلى جنوب البحر الأحمر.





رحلات أوكرانيا

في مارس الماضي، استقبل مطار مرسي علم الدولى، أولى رحلات شركة «سكاي آب» الأوكرانية التي أتت من كييف بأوكرانيا، وتقل 145 راكبا، وهو أول فوج يصل على خط الطيران الجديد والذى يعمل بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا.





استقبلت سلطات المطار ركاب الرحلة ووزعت الورود والهدايا على السياح، أكد اللواء طارق تبان زاده مدير مطار مرسي علم، أن الخط الجديد ينقل من أوكرانيا لمرسي علم ثلاث رحلات أسبوعيا، كما يشهد مطار مرسي علم زيادة في حجم الحركة الجوية خلال العام الحالي طبقا لحجوزات المتوقعة من شركات الطيران .



