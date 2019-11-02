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kora live| يوفنتوس وتورينو مشاهدة حصرى فى الدورى الاسبانى beIN SPORTS

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:43 م
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مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر
مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر ضمن مباريات الدوري الايطالى للمحترفين مشاهدة مباريات اليوم السبت بث مباشر مباريات الكالتشيو الايطالى حيث يلتقى الفريقين اليوم ضمن الاسبوع ال11 من مسابقة الدورى الايطالى، كورة مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم بث مباشر

بث مباشر مباراة اليوم بين يوفنتوس وتورينو من خلال موقع " الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة اليوم ضمن الاسبوع الحادي عشر من الدوري الايطالى للمحترفين ويمكن متابعة المباراة اون لاين بدون تقطيع عبر البث المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم يوتيوب مباشر.

بث مباشر مباراة يوفنتوس ضمن منافسات الدورى الايطالي للمحترفين حيث يلعب اليوفي اللقاء وهو فى الترتيب الاول من الكالتشيو ويمتلك عدد 26 نقطة ونتابع البث المباشر لمباراة يوفنتوس اليوم ومشاهدة 


بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد تورينو في الدوري الايطالي بدون تقطيع
 
و يحتل فريق يوفنتوس صدارة الدوري الايطالي برصيد 26 نقطة بعد ان لعب 10 مباريات فاز في 8 منها و تعادل في مباراتين و لم يخسر أي مباراة ، بينما يقع تورينو في المركز ال13 برصيد 11 نقطة ، حيث لعب 10 مباريات فاز في 3 مباريات و تعادل في مباراتين و خسر 5 مباريات .
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