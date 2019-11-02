نتيجة مباراة Bournemouth vs man united اليوم السبت 2/11/2019 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

مباراة Bournemouth vs man united اليوم السبت 2/11/2019 في الدوري الإنجليزي





استضاف ملعب "فيتنس فيرست" مباراة Bournemouth vs man united المثيرة، وحقق فريق بورنموث فوزًا غاليًا على ضيفه المان يونايتد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.





وتمكن اللاعب النرويجي جوشوا كينج من تسجيل هدف بورنموث الوحيد في الدقيقة 45 من عمر المباراة، لتنتهي مباراة Bournemouth vs man united بنتيجة 0/1 .





وبنتيجة مباراة Bournemouth vs man united ، رفع فريق بورنموث رصيده إلى النقطة 16 في المركز الـ 5 بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 13 في المركز الـ 8.





وتعتبر مباراة Bournemouth vs man united هي رقم 17 في تاريخ مواجهات الفريقين، بعدما سبق وأن إلتقي في 16 مباراة بواقع 8 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ومثلها بمسابقتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد.





* تشكيل مباراة Bournemouth vs man united في الدوري الإنجليزي:-

وبدء المان يونايتد مباراته أمام بورنموث بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير – آرون وان بيساكا.

خط الوسط: أندرياس بيريرا - فريد - سكوت ماكتومناي – دانيال جيمس.

خط الهجوم: أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد.

وبدء بورنموث مباراته أمام المان يونايتد بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أرون رامزديل.

خط الدفاع: لويس كوك - ناثان أكي - آدم سميث – دييجو ريكو.

خط الوسط: جيفرسون ليرما - هاري ويلسون - ريان فريزر – فيليب بيلنج.

خط الهجوم: جوشوا كينج - كالوم ويلسون.





بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة Bournemouth vs man united في البريميرليج:-