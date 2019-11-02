yalla shoot now| مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر اليوم السبت 2-11-2019 في الدوري الإيطالي

يواجه فريق يوفنتوس بنظيره تورينو في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بملعب أولمبيكو دي تورينو ، ضمن مواجهات الأسبوع الحادي عشر من عمر الدوري الايطالي "الكالتشيو" .





مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر اليوم السبت 2-11-2019 في الدوري الإيطالي





بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد تورينو في الدوري الايطالي بدون تقطيع

و يحتل فريق يوفنتوس صدارة الدوري الايطالي برصيد 26 نقطة بعد ان لعب 10 مباريات فاز في 8 منها و تعادل في مباراتين و لم يخسر أي مباراة ، بينما يقع تورينو في المركز ال13 برصيد 11 نقطة ، حيث لعب 10 مباريات فاز في 3 مباريات و تعادل في مباراتين و خسر 5 مباريات .





مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر اليوم السبت 2-11-2019 في الدوري الإيطالي





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و استطاع يوفنتوس الحفاظ على صدارة ترتيب الكالتشيو ، بعد أن كان قاب قوسين او ادنى من التعادل امام جنوى في الجولة الماضية ، قبل أن ينجح كريستيانو رونالدو في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1.