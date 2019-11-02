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«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشرNOW

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:34 م
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بوابة الفجر
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كورة أونلاين تابع البث المباشرة لمباراة فريق ريال مدريد مع فريق ريال بيتيس والتي ستقام اليوم السبت 2 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الاسباني YALA KOORA، وستكون تلك المباراة قوية بين الناديين بسبب رغبة الفريقين في تحقيق الثلاث نقاط KOORA ONLINE. 


يلا شوت بلس ويرغب فريق ريال مدريد في استثمار تعثر فريق برشلونة اليوم أمام ليفانتي بالخسارة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني وبفارق نقطتين عن البارسا GOAL KOORA، بينما يريد ريال بيتيس في تحقيق الانتصار لتحقيق الفوز الثالث على ريال مدريد على التوالي على ملعبه ووسط جماهيره في البرنابيو COOL KOORA. 


جول كورة وسوف تقام المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق ريال بيتيس في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة KOORA ONLINE، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وتقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب YALA SHOOOT PLUS. 



يلا كورة ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 21 نقطة خلف برشلونة متصدر الترتيب برصيد 22 نقطة KOORA LIVE وكان الفريق الأبيض قد حقق فوزا كبيرا على فريق ديبورتيفو ليجانيس في الجولة الماضية بنتيجة أربعة أهداف نظيفة YALA KOORA حيث ستكون هذة فرصته لتحقيق المزيد من الانتصارات هذا الموسم في الليجا BEIN MATSH. 

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