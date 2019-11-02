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مكنش بيصوم.. صهر البغدادي يكشف معلومات لأول مرة عن زعيم داعش (فيديو)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:37 م
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البغدادي
البغدادي
داليا الحسين
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عرضت قناة "العربية"، تقريرا مصورا بعنوان "الفصل الأخير من حياة البغدادي حتى مقتله"، يتضمن رحلة سقوط ومقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، فضلًا عن الاعترافات التي حصلت عليها القوات العراقية من سجناء تابعين للتنظيم الإرهابي أبرزهم محمد على ساجت الزوبغي، صهر البغدادي ومرافقه الشخصي.

وقال على ساجت الزوبغي إنه عاش مع أبو بكر البغدادي حياة طبيعية ولكن خفية، مشيرا إلى أن" البغدادي" كان يقرأ القرآن الكريم ويصلي ولكن كان لا يصوم.

وأضاف أن أقرب الشخصيات لأبوبكر البغدادى هو أبو حازم وهو شقيقه، وأبو عبد الله الزوبعي والد زوجته وأبوالحسن المهاجر، وأبو زيد الزوبعي شقيق حماه، وأبو تيسير، والى العراق وسوريا، وأبو براء، وأبو صباح مسئول الملف الأمني وهو من تسلم الملف الأمني من عبد الله الزوبعي".
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